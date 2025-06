Meta dévoile V-JEPA 2, une avancée majeure dans l’intelligence artificielle spatiale

Meta Ⓒ Unsplash

V-JEPA 2, l’ambitieux projet open source de Meta pour réinventer l’IA spatiale

Révélée lors du salon VivaTech à Paris, cette annonce marque un tournant dans la recherche sur les modèles dits “de monde”, capables de simuler des environnements réels.

Contrairement aux IA traditionnelles qui s’appuient largement sur des images annotées ou des vidéos explicites, V-JEPA 2 s’affranchit de ces contraintes. Il repose sur un espace latent, une représentation abstraite, qui permet à la machine de deviner ce qui va se passer dans un environnement donné, comme prévoir la trajectoire d’un objet ou comprendre la persistance des éléments même lorsqu’ils disparaissent momentanément du champ visuel.

Vers une IA plus humaine : V-JEPA 2 prédit les actions et leurs conséquences

Selon Yann LeCun, directeur scientifique de l’IA chez Meta, ce modèle fonctionne comme une sorte de “jumeau numérique” du monde réel, capable de projeter mentalement les effets d’une décision ou d’un mouvement. L’objectif est de rendre les systèmes autonomes plus efficaces et plus intuitifs. Robots, véhicules autonomes et drones pourraient ainsi bénéficier de cette capacité à naviguer dans des contextes complexes sans dépendre de données étiquetées ou d’une supervision constante.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large au sein de Meta, qui investit massivement dans l’intelligence artificielle. La société aurait engagé 14 milliards de dollars dans la startup Scale AI, un acteur clé dans la fourniture de données pour l’apprentissage automatique. Ce partenariat illustre l’ambition de Meta de renforcer sa position dans la prochaine génération d’IA, au-delà des simples chatbots ou assistants conversationnels.

Le concept de modèles de monde n’est pas exclusif à Meta. D’autres initiatives, comme celle de Google DeepMind avec le projet Genie et la startup World Labs cofondée par Fei-Fei Li, explorent des voies similaires. L’enjeu est de taille : construire des intelligences capables non seulement d’interpréter des informations, mais de les manipuler mentalement pour anticiper et réagir de manière autonome.

Source : invezz