L’Apple Vision Pro a été utilisé lors d’une opération chirurgicale, c’est une révolution

En Angleterre, une infirmière a utilisé l’Apple Vision Pro pour assister le médecin lors d’une opération chirurgicale. Selon le corps médical, le casque permet d’améliorer la qualité des soins et se montre extrêmement utile dans ce cadre.

© Envato

L’Apple Vision Pro a été utilisé par une infirmière en Angleterre pour assister un chirurgien pendant une opération de la colonne vertébrale

Le chirurgien estime que le casque ajoute 10 ans d’expérience à son utilisateur

L’infirmière a utilisé une app développée par l’entreprise américaine Exex

L’app a permis de préparer, suivre la procédure et choisir les bons outils via la réalité augmentée

Depuis sa sortie, l’Apple Vision Pro a beaucoup fait parler. Que ce soit par l’étrangeté de ce casque soudainement apparu dans la rue ou ses capacités en termes de réalité mixte, il ne laisse pas indifférent. Comme le rapporte le Daily Mail, l’appareil montre ses premiers atouts dans le domaine médical puisqu’il a été utilisé lors d’une opération en Angleterre.

À lire > On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le casque de réalité mixte Apple Vision Pro

L’Apple Vision Pro a permis l’opération d’un patient

L’Apple Vision Pro n’est que la première étape vers l’adoption de la réalité mixte dans nos quotidiens. C’est en tout cas ce que certains utilisateurs pensent et même la firme de Cupertino puisqu’une seconde génération se prépare. Pour vanter ce casque, beaucoup parlent de ses apports en termes d’efficacité et de productivité dans la vie quotidienne. Et pour un tarif de 3 500 $, il a aidé lors d’une opération médicale.

Plus précisément, c’est Suvi Verho, infirmière en chef, qui portait l’Apple Vision Pro lors d’une opération de la colonne vertébrale menée par le chirurgien Syed Aftab. Il s’agit d’une démarche inédite qui a du sens.

© Daily Mail

En utilisant une application dédiée que l’on doit à Exex, entreprise américaine, Suvi Verho a pu aider le chirurgien à se préparer, à suivre la procédure et à choisir les bons outils pour mener l’opération. L’Apple Vision Pro affichait ces informations en temps réel grâce à la réalité augmentée. L’infirmière est convaincue par son expérience puisqu’elle déclare que le casque “élimine l’erreur humaine”. Selon elle, la technologie pourrait changer la donne.

© Daily Mail

L’application note également chaque étape de l’opération et pourra, dans le futur, mesurer son efficacité en comparaison avec des procédures similaires réalisées par d’autres médecins. Preuve de ses qualités, le chirurgien Syed Aftab estime que l’Apple Vision Pro transforme une infirmière de bloc opératoire avec laquelle il n’a jamais travaillé en une personne qui a 10 ans d’expérience. Il pense également qu’elle permet aux assistants d’être l’équivalent d’une équipe de ravitaillement en Formule 1. “C’est l’idée, peu importe que vous n’ayez jamais été dans un stand de ravitaillement de votre vie. Il suffit de mettre le casque” déclare-t-il. Seul impératif : ne surtout pas oublier son mot de passe !

Apple s’intéresse plus que jamais à la santé

Que l’Apple Vision Pro puisse être utilisé dans le domaine médical n’a rien d’étonnant. L’entreprise californienne s’intéresse de près aux apports des nouvelles technologies en termes de santé. Le meilleur exemple ? Son Apple Watch qui a plusieurs fois sauvé des vies via son capteur de fréquence cardiaque. Il se murmure même que la firme de Cupertino planche sur un lecteur de glycémie non-invasif à destination des personnes diabétiques.

Apple développe également des apps qui permettent un suivi précis de la forme générale. Le but affiché a toujours été clair, améliorer la santé avec les derniers outils que ses ingénieurs conçoivent.