Mettez à jour votre Pixel, une bonne surprise vous attend !

Google vient de déployer une mise à jour logicielle pour ses smartphones Pixel. Celle-ci devrait offrir un gain d’autonomie non-négligeable aux détenteurs des modèles les plus récents.

Google Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro ©Tom’s Guide



Les générations Pixel 6 et Pixel 7 ont le droit à une mise à jour logicielle en ce début du mois de novembre. Outre différents correctifs, celle-ci offre une autonomie accrue aux utilisateurs qui ne vont pas bouder leur plaisir. Évoquons pour commencer les Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a qui avaient subi une chute d’autonomie lors du déploiement d’Android 13.

Jusqu’alors, les flagships Google de l’année dernière étaient toujours victimes d’un bug entraînant une consommation énergétique excessive pendant l’installation de certaines applications. Un problème réglé par la mise à jour fraîchement déployée. Google ne révèle toutefois pas quelles applications étaient concernées par ce bug problématique.

Du côté des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la mise à jour apporte des « optimisations de la consommation d’énergie de l’affichage pour améliorer les performances thermiques dans certaines conditions ». Le problème de scintillement de l’affichage vert « dans certaines conditions » est en outre corrigé. Enfin, l’application Photos ne devrait plus planter lorsque vous utiliserez certaines fonctionnalités d’édition.

Les Pixel 6 et Pixel 7 deviennent plus endurants

La mise à jour est d’ores et déjà disponible sur votre smartphone. Elle devrait être automatiquement téléchargée et installée. Si cela n’est pas cas, vous pourrez forcer l’installation manuellement en suivant le chemin suivant : Paramètres > Système > Mise à jour du système.

À noter que la future mise à jour de décembre sera probablement beaucoup plus substantielle. Google devrait notamment déployer de nouvelles fonctions destinées exclusivement aux Pixel 7 et 7 Pro. Les propriétaires peuvent s’attendre notamment à voir débarquer VPN Google One, le VPN maison du constructeur dont l’arrivée est prévue avant la fin de l’année, exclusivement sur les deux nouveaux flagships.

Par ailleurs, les appels sans bruit de fond devraient également être déployés pour le plus grand nombre en décembre prochain. Pour le moment, la fonction Clear Calling est seulement disponible en bêta sur les Pixel 7 et 7 Pro.

Source : Google