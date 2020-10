Microsoft Edge : vous pouvez maintenant comparer les prix sur le navigateur web

Comparateur de prix de Microsoft Edge – Crédit : Microsoft

Cette nouvelle fonctionnalité de Microsoft Edge arrive à point nommé. À l’approche des fêtes de fin d’année, le shopping en ligne va s’intensifier. Cela s’est déjà vu très récemment avec les précommandes de la PlayStation 5 qui se sont écoulées en quelques heures, voire quelques minutes, dès leur ouverture. Si vous faites partie des personnes qui vérifient la disponibilité d’un produit spécifique sur différents sites afin de l’acheter au meilleur prix, cette fonctionnalité est faite pour vous. En effet, un comparateur de prix vient d’être intégré à Microsoft Edge.

Le comparateur de prix s’intègre directement au navigateur pour une utilisation intuitive

Le nouveau comparateur de prix de Microsoft Edge fonctionne de manière très intuitive. Quand vous consultez la page d’un produit sur un quelconque site de vente, vous pouvez rapidement vérifier les différents prix auxquels ce produit spécifique se trouve sur d’autres sites Internet. Ainsi, vous êtes sûr de pouvoir dénicher ce produit au meilleur prix possible sans avoir à vérifier manuellement chaque site qui le propose. Pour l’instant, le comparateur de prix est seulement compatible avec les sites américains.

De plus, vous pouvez aussi créer une « Collection » afin d’y ajouter les produits que vous avez prévu d’acheter plus tard. Cela permet de vérifier instantanément et à n’importe quel moment les prix. Ainsi, vous pourrez par exemple facilement identifier un ou plusieurs produits de votre collection qui sont en réduction sur un site d’e-commerce spécifique.

Enfin, un nouvel outil pour faire des captures d’écran a aussi été mis à disposition sur Microsoft Edge. Il permet notamment de capturer une page web entière, et non juste ce qui est affiché à l’écran. D’ailleurs, les utilisateurs de Windows 10 ne pourront plus désinstaller Microsoft Edge sur leur ordinateur. Cette nouvelle fonctionnalité pour comparer les prix permettra peut-être au navigateur basé sur Chromium (la plateforme utilisée pour Google Chrome) de regagner de la popularité. Il ne faut pas non plus oublier que Microsoft Edge bloque désormais les notifications abusives.

Source : Ubergizmo