Microsoft sonne la fin de Publisher, que faire de vos fichiers pour ne pas les perdre ?

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator + logo de Microsoft Publisher

Dans la suite bureautique de Microsoft Office, vous connaissez déjà certainement le traitement texte, Word, le tableur, Excel et le logiciel de PAO, PowerPoint.

Deux autres outils plus orientés vers les professionnels viennent les compléter dans les offres pro : Publisher (pour faire des mises en page de type flyer/magazines) et Access (pour la gestion de base de données). Si le second est plutôt orienté très professionnel, nombreux sont les étudiants et particuliers qui ont déjà utilisé Publisher pour réaliser des cartes de vœux, des menus d’anniversaires, etc.

Disponible dans la version Professional de Microsoft Office ainsi que via Microsoft 365, Publisher va aujourd’hui tirer sa révérence.

La fin programmée de Publisher : que faire de vos fichiers ?

Publisher utilise un format de fichier propriétaire de Microsoft, le .PUB. Or ce format n’est lu et reconnu que par Publisher, il n’existe aucun logiciel alternatif qui permette de l’éditer ou de l’ouvrir tout simplement.

La fin annoncée de Publisher met donc dans l’embarras tous les utilisateurs de Microsoft 365, la version à abonnement de la suite bureautique Office. En effet, dès octobre 2026 ces derniers n’auront tout simplement plus du tout accès à Publisher, rendant leurs fichiers obsolètes.

Il faut dire que l’arrivée dans la suite bureautique du nouvel outil Microsoft Designer rend Publisher obsolète. Designer permet de créer des designs avancés en utilisant l’intelligence artificielle.

Si vous étiez détenteur d’une licence définitive de Publisher via Microsoft Office 2021 professionnel ou une version antérieure, pas de soucis, votre logiciel Publisher continuera de fonctionner, mais il ne bénéficiera plus d’aucune mise à jour (notamment de sécurité). Dans ce cas, pas de soucis, vous aurez toujours accès à vos fichiers et pourrez les modifier comme bon vous semble.

Si vous souhaitez conserver vos fichiers et pouvoir continuer à vous en servir à l’avenir, la solution du changement du format de fichier est sans doute le plus logique, que vous conserviez ou non un logiciel Publisher d’ailleurs.

Deux cas se présentent alors.

Dans le premier, vous souhaitez juste conserver vos fichiers afin d’en lire le contenu quand bon vous semble. Dans ce cas, il vous faudra les enregistrer au format PDF. Pour cela depuis Publisher, allez dans le menu fichier et au lieu de choisir Enregistrer choisissez Enregistrez-sous ou Exporter. Trouvez le format PDF et enregistrez votre travail. Il sera alors lisible depuis n’importe quelle visionneuse PDF sur n’importe quel système, mais pas modifiable.

Si vous préférez conserver une copie modifiable de votre fichier, dans Enregistrer-sous, choisissez le format DOCX, c’est-à-dire le format de Microsoft Word le plus récent, capable de gérer les mises en page complexes. Vous perdrez peut-être une partie de votre formatage, mais au moins, vous conserverez un fichier que vous pourrez modifier par la suite.

Après, vous pourrez toujours passer à d’autres outils de mise en page comme Canva (gratuit), Affinity Publisher (payant), Inkscape (Open-source, mais plus austère), etc.