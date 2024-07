Windows 11 : l’IA permet de générer des images depuis Word, PowerPoint et Microsoft Photos

Si vous avez Windows 11, de nouveaux outils s’offrent à vous via Microsoft Designer. Depuis les applications Word, PowerPoint et Microsoft Photos, il est désormais possible de générer des images via l’IA.

Microsoft Designer sous Windows 11 permet désormais de générer des images depuis plusieurs applications

Les applications sont Word, PowerPoint et Microsoft Photos

Microsoft Designer a désormais droit à une app mobile Android et iOS

On ne vous apprend rien, Microsoft croit dur comme fer à la puissance de l’IA, d’où ses investissements massifs dans cette technologie. Et la firme de Redmond élargit les capacités de son outil de conception graphique alimenté par l’IA dédié à Windows 11, Microsoft Designer, en l’intégrant dans Word et dans PowerPoint.

À lire > Copilot : bonne nouvelle, GPT-4 Turbo est gratuit pour tout le monde

Word et PowerPoint se dotent de fonctions basées sur l’IA

Désormais, il est possible de générer des images par l’IA directement depuis ces applications. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur l’icône Copilot dans la version web ou depuis la version logicielle puis décrire le contenu voulu. Si vous utilisez Word, une autre fonctionnalité à venir permettra de créer automatiquement une bannière pour un document en se basant sur son contenu.

À noter que pour profiter de l’intégration de Microsoft Designer dans Word et PowerPoint, il faut posséder un compte Copilot Pro qui coûte 22 €/mois. Si vous avez la version gratuite, l’IA est accessible via l’interface dédiée. En revanche, elle n’est pas intégrée à ces applications. Pour rappel, la firme de Redmond offre un mois d’utilisation. Il est donc possible de profiter de ces fonctionnalités pendant cette période de gratuité.

De nombreux autres nouveautés basées sur l’IA

Ce n’est pas tout pour les nouveautés de l’IA puisque les membres du programme Windows Insider ont accès à la retouche et à la création d’image via Microsoft Designer dans Microsoft Photos. Parmi les fonctionnalités, il est possible de supprimer des éléments indésirables, d’ôter l’arrière-plan d’une photographie ou de recadrer automatiquement. Bonne nouvelle, le navigateur Edge aura également droit à de telles fonctions sans date annoncée.

Pour finir, Microsoft Designer a (enfin) droit à une application mobile Android et iOS avec les mêmes possibilités que la version de bureau. Preuve que la firme de Redmond mise plus que jamais sur l’IA et compte bien l’implémenter absolument partout pour conserver une longueur d’avance sur la concurrence.