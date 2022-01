Moon Knight : qui est Midnight Man, le personnage joué par Gaspard Ulliel ?

C’est la nouvelle du jour. Gaspard Ulliel, âgé de 37 ans, est décédé ce mercredi après-midi, après être entré en collision avec un autre skieur hier. L’acteur et mannequin français fait partie de la distribution artistique de la prochaine série Marvel à venir sur Disney+, Moon Knight. On vous dit tout au sujet du personnage qu’il incarnera dans la série.

Gaspard Ulliel en 2015 / Midnight Man © Image libre de droits / Marvel Comics

C’est la triste nouvelle du jour. Gaspard Ulliel, âgé de 37 ans, est décédé ce mercredi après-midi, après être entré en collision avec un autre skieur en Savoie, hier. Dans un état critique, il avait été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble.

Le 30 mars 2022, Gaspard Ulliel sera présent dans la série Marvel Moon Knight sur Disney+, où il jouera le rôle du méconnu Midnight Man. Alors que nous avons déjà dépeint le personnage d’Arthur Arrow (campé par Ethan Hawke), voici tout ce que nous savons au sujet du personnage incarné par Gaspard Ulliel dans la série.

Attention toutefois aux spoilers, puisque le personnage pourrait bien être dépeint de cette manière.

Qui est Midnight Man, ou Anton Mogart, incarné par Gaspard Ulliel dans la série Moon Knight ?

Anton Mogart apparaît pour la première fois dans le comics Moon Knight # 3 en 1981, en tant que voleur expérimenté et costumé, qui frappe toujours vers minuit. Connaisseur en art, Mogart est un homme riche qui ne commet pas ses méfaits dans le but de récolter de l’argent, mais simplement pour posséder des choses rares.

Dans les comics, Mogart fait sa première rencontre avec Moon Knight au-dessus de l’Hudson River, avant de se faire tirer dessus par Marlene Alraune et de tomber dans l’eau. Alors que tout le monde le croyait mort, il dériva, avant de se retrouver avec le visage brûlé par des produits chimiques déversés au même moment.

Moon Knight / Midnight Man © Marvel Comics

En retournant dans son manoir, il découvre que tous ses biens ont été saisis par la police, dont un célèbre tableau de Monet. Il sombre ensuite dans la démence, vivant dans les égouts, collectionnant des déchets en lieu et place d’œuvres d’art, jugeant à tout jamais de se venger un jour de Moon Knight.

Peu avant la fin de ses jours, Mogart retrouve son fils illégitime, un certain Jeffrey Wilde. Il va lui enseigner tous ses secrets et notamment, l’art de l’infiltration, avant de décéder d’un cancer. Quant à Jeffrey, ce dernier deviendra justicier et partenaire de Moon Knight, avant de reprendre ses activités de criminel et de se déguiser en prenant l’apparence du héros. Il croisera notamment la route de Spider-Man ou de Punisher, avant d’être tué par Moon Knight à la suite d’un duel ensanglanté.

À ce jour, nous ne savons pas si Anton Mogart sera dépeint de la même manière dans la série Moon Knight ou non. Pour rappel, la première aura lieu le 30 mars 2022 sur Disney+. Vous pouvez retrouver le trailer très torturé de la mini-série Marvel ici.

Sources : Marvel Fandom