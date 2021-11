Motorola Moto G200 : les visuels et caractéristiques ont fuité

Motorola n’a officialisé aucun détail concernant les caractéristiques ou le lancement du Moto G200. Mais des images et informations toutes fraiches ont fuité sur un site allemand.

Des visuels présumés du Motorola Moto G200 ont été mis en ligne, suggérant que le successeur du Moto G100 possèdera une configuration triple caméra de 108 mégapixels et un écran perforé. Il serait doté du processeur Qualcomm Snapdragon 888, associé à 8 Go de RAM et pourrait être disponible en deux variantes de couleurs.

Image fuitée du Motorola G200 – Crédits : @NilsAhrDE/Twitter & TechnikNews

Cette année, le fabricant possédé par Lenovo nous gâte avec de très nombreuses sorties. Après notamment les très abordables smartphones 5G MotoG50 et MotoG100, la sortie du modèle G200 pourrait être officialisée incessamment sous peu. Motorola avait d’ailleurs promis la sortie de ce modèle pour cette année.

Un cadre entièrement repensé

Les visuels nous dévoilent un écran plat échangeant la double perforation latérale du G100 pour une seule centrée. L’arrière du téléphone bénéficie également de changements importants avec trois caméras saillantes empilées verticalement à l’arrière dans un panneau légèrement surélevé. Le cadre dans son entier a été remodelé.

Le nouveau Motorola fonctionnerait avec un écran LCD de 6,78 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz. L’appareil photo, lui, devrait posséder un zoom optique 10x. Les autres caractéristiques du Motorola G71 incluent Android 11 os, un lecteur d’empreinte latéral, et une batterie de 4700mah. Quant aux poids il devrait être de 202 g le cadre étant d’une épaisseur de 8.8mm.

Image fuitée du Motorola G200 – Crédits : @NilsAhrDE/Twitter & TechnikNews

Ready For est attendu sur le G200 aussi

L’appareil devrait logiquement offrir à minima les mêmes fonctionnalités intéressantes que le G100. La plus notable est celle appelée Ready For. Elle permet de nouvelles utilisations du smartphone lorsqu’il est connecté à un écran externe tel qu’un téléviseur ou un moniteur. Ainsi les images peuvent s’afficher sur un écran large durant un appel vidéo par exemple. Sur un moniteur l’appareil offre également la possibilité de passer en mode bureau, pouvant même y connecter une souris et un clavier par Bluetooth. Ainsi en cas de besoin le téléphone se transforme en ordinateur de secours. Une manette aussi peut être connectée pour les joueurs souhaitant afficher l’image sur un téléviseur.

Motorola n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Si d’autres surprises peuvent être attendues pour le G200, le constructeur prévoit également de sortir son modèle haut de gamme cette année : le Motorola Edge 30 Ultra. Et à en croire les rumeurs, il serait le premier à embarquer le Snapdragon 898 alors que ce processeur n’est même pas encore sorti.

Source : Twitter et Techniknews