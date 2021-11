Squid Game : un adolescent brûlé au troisième degré alors qu’il tentait de reproduire une épreuve

L’épreuve du Dalgona Candy paraît la moins dangereuse de toutes à reproduire et pourtant elle est à l’origine de nombreuses brûlures chez les plus jeunes.

Si vous n’avez pas encore vu la série, attention, cet article contient des spoilers mineurs sur la nature d’une des épreuves.

Squid Game est, sans contestation possible, un des plus grands succès de Netflix. La série devrait générer 900 millions de dollars de bénéfice selon la plateforme, une information à prendre avec des pincettes puisqu’il s’agit d’une estimation interne basée sur le nombre d’abonnés ayant vu la série. Le principe est simple, des personnes endettées s’affrontent dans des jeux d’enfants avec l’espoir de décrocher le jackpot final.

Une forme assez difficile. Crédit : Netflix

Le succès est tel que les déguisements d’Halloween à l’image de la série étaient légion, y compris chez les acteurs. Et comme il fallait s’y attendre, de nombreuses personnes tentent de reproduire certaines épreuves, en retirant le côté mortel, mais qui ne restent pas toutes sans dangers.

Une recette sur internet qui a causé plusieurs brûlures

Classé comme le jeu le moins dangereux de la série, l’épreuve du Dalgona consiste à séparer une forme géométrique prédessinée dans un gâteau de sucre extrêmement friable à l’aide d’une aiguille, le tout sans abîmer le motif, cela va de soi.

Une tâche qui peut paraître simple en soit, mais qui aurait coûté la vie à l’actrice Jung Ho-yeon qui, contrairement à son personnage, n’a pas réussi cette épreuve. Bien que dans Squid Game quelques techniques ont été utilisées pour « tricher », l’absence de pression dans la vraie vie rend cette épreuve frustrante, mais en théorie non dangereuse.

C’est en essayant de préparer ce gâteau qu’un adolescent s’est brûlé au troisième degré. Une recette sur internet propose de le réaliser à l’aide d’eau, de sucre et de bicarbonate de soude, le tout chauffé au microonde dans un gobelet en plastique. Lorsque l’adolescent a sorti le contenu à très haute température, le gobelet a explosé dans sa main, laissant un mélange de pâte de sucre et de plastique fondu couler sur sa jambe et le brûler jusqu’aux nerfs. Rien qu’à l’hôpital pour enfant de Westmead, il est la troisième victime déclarée pour brûlures liées au défi.

Squid Game n’est pas une série pour enfant

Il est important de rappeler à tous que cette série, malgré son succès, est classée PEGI 16. Il est donc important de tenir le plus jeune public éloigné de cette série qui n’apporte « rien de positif pour les enfants » selon le psychologue de l’université de Duke.

Le mélange entre jeu d’enfant et défi mortel est problématique pour les plus jeunes et la facilité avec laquelle certaines épreuves peuvent être reproduites ou détournées ne facilite pas les choses. Pour les parents dont les enfants ont vu la série, il est important de s’assurer que ces derniers soient bien capables de faire la part des choses.

Enfin, si un enfant souhaite reproduire la recette du Dalgona, il faut que celle-ci soit réalisée sous la supervision d’un adulte, comme toute autre activité de cuisine mettant en œuvre un outil tranchant ou une cuisson quelconque.

Source : comicbook