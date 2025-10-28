Recharger sa voiture sans borne, c’est désormais possible

Aujourd’hui, la plupart des voitures électriques doivent être branchées pour se recharger. Mais les marques cherchent de nouvelles solutions pour pour augmenter l’autonomie des véhicules. Certaines travaillent déjà sur la recharge par induction, comme Porsche. En revanche, d’autres marques explorent la recharge solaire pour recharger leurs voitures.

C’est dans cette direction que Nissan avance avec son Ao-Solar Extender, un toit équipé de panneaux solaires spécialement conçu pour sa petite citadine électrique, la Nissan Sakura. Ce système permet de recharger la voiture grâce à la lumière du soleil, sans avoir besoin d’une borne ou d’une prise.

Le mot “Ao” vient du japonais aozora, qui signifie “ciel bleu”. Le constructeur a dévoilé ce projet au Tokyo Mobility Show 2025. Pour l’instant, il ne s’agit encore que d’un prototype, mais l’idée est prometteuse.

Jusqu’à 3 000 kilomètres gratuits par an

Ce toit solaire est mobile et peut se déployer ou se replier selon la météo. En plein soleil, il peut produire jusqu’à 500 watts d’énergie. Quand il y a du vent, il se replie pour éviter tout dommage et produit environ 300 watts. Sous la pluie ou quand le ciel est couvert, la production tombe à environ 80 watts. La nuit, bien sûr, il ne génère plus d’électricité.

Même si ces chiffres semblent modestes, ils sont intéressants pour une petite voiture comme la Sakura, dont la batterie de 20 kWh lui offre une autonomie de 180 kilomètres. Selon Nissan, ce toit solaire permettrait de gagner jusqu’à 3 000 kilomètres gratuits par an, simplement grâce à l’énergie du soleil.

Le système fonctionne aussi bien à l’arrêt qu’en roulant, mais il est plus efficace quand la voiture est stationnée, car le toit peut alors se déployer complètement. En plus de produire de l’énergie, il sert aussi de protection contre le soleil, réduisant la chaleur dans l’habitacle. Cela permet d’utiliser moins la climatisation, et donc de consommer moins d’électricité.

Pour l’instant, Nissan n’a pas précisé si ce dispositif sera commercialisé prochainement. Le constructeur étudie encore plusieurs points, comme le poids du système et sa compatibilité avec d’autres modèles. Il pourrait un jour être proposé en option sur la Sakura ou sur d’autres voitures.

Ce toit solaire pourrait aussi fonctionner avec la charge bidirectionnelle, une technologie qui permet d’utiliser l’énergie stockée dans la voiture pour alimenter la maison. On pourrait ainsi charger la voiture le jour avec le soleil et restituer l’électricité la nuit.

Nissan n’a pas encore confirmé de date de sortie. Mais cette innovation montre bien la volonté de la marque de rendre la voiture électrique plus autonome et plus écologique.

Source : Frandroid