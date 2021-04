NASA : l’hélicoptère Ingenuity n’a pas réussi à décoller sur Mars pour son quatrième vol

L’hélicoptère Ingenuity de la NASA n’a pas réussi son quatrième vol sur Mars. Ses deux rotors n’ont pas démarré et il n’a donc pas pu décoller. Il s’agissait d’un bug logiciel et non d’un problème technique. Un deuxième essai est prévu aujourd’hui.

Premier échec rencontré pour l’hélicoptère Ingenuity de la NASA. Après avoir réalisé un premier vol historique sur Mars le 19 avril dernier, le petit hélicoptère de 2 kilos en a réalisé un deuxième le 22 avril puis un troisième encore plus impressionnant le 25 avril. En effet, Ingenuity a volé plus loin et plus vite sur Mars qu’il ne l’a jamais fait sur Terre. Il s’était envolé à 5 mètres de hauteur sur une distance de 50 mètres avec une vitesse maximale de 2 mètres par seconde.

L’hélicoptère Ingenuity sur Mars – Crédits : NASA / JPL-Caltech / ASU

Le quatrième vol d’Ingenuity sur Mars était prévu hier, jeudi 29 avril, mais il ne s’est malheureusement pas déroulé comme prévu. Ingenuity n’a pas réussi à décoller de la surface puisque ses deux rotors n’ont pas démarré. Selon l’agence spatiale américaine, un bug logiciel est à l’origine de l’échec, et non un problème technique au niveau de l’hélicoptère.

Un bug logiciel a empêché Ingenuity de décoller pour son quatrième vol

Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) ont confirmé que l’hélicoptère Ingenuity est « en sécurité et en bonne santé ». Un deuxième essai du quatrième vol de l’hélicoptère sur Mars est prévu pour aujourd’hui, vendredi 30 avril 2021.

Le bug logiciel est survenu au moment du test des rotors dans la période prévol qui se déroule avant le vol en lui-même. Il a donc empêché l’hélicoptère de passer en mode vol. Les ingénieurs ont récemment déployé une mise à jour d’Ingenuity. Ils avaient annoncé un taux d’échec de 15 % qui l’empêcherait de décoller.

Le décollage du deuxième essai est prévu pour 16h46, heure française. Les données devraient parvenir aux équipes du JPL d’ici ce soir à 19h39, heure française également. Le quatrième vol est encore plus ambitieux que le dernier. Ingenuity devrait décoller à 5 mètres de hauteur pour un vol encore plus long d’une durée de 117 secondes. Sa vitesse maximale devrait atteindre 3,5 mètres par seconde et il devrait parcourir une distance de 133 mètres à la surface de Mars.

Bien entendu, Ingenuity profitera de l’occasion pour prendre de nouveaux clichés de la planète rouge. Pour le moment, les équipes espèrent fortement que l’hélicoptère Ingenuity réussisse à décoller d’ici quelques heures.

Source : Digital Trends