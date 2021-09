Nasa : une voiture-saucisse pour transporter les astronautes

La Nasa est bien déterminée à emmener à nouveau des astronautes sur la Lune dans la prochaine décennie. Pour cela, l’agence spatiale américaine a bien sûr besoin de fusées et de véhicules spatiaux. Elle a d’ailleurs sélectionné récemment 5 entreprises pour construire le futur atterrisseur lunaire de sa mission Artémis. Mais de façon plus terre à terre, elle a aussi besoin de moyens de transport terrestre, comme un véhicule adapté pour transporter les astronautes jusqu’à leur rampe de lancement.

La semaine dernière, la Nasa a donc lancé un appel d’offres à destination des fournisseurs américains. Ceux-ci ont été invités à proposer un nouveau véhicule en remplacement du rutilant Astrovan qui, à l’époque de la navette spatiale, transportait autrefois les astronautes américains sur les 10 kilomètres séparant leurs quartiers du pas de tir à Cap Canaveral, en Floride.

« Les propositions doivent être uniques, faire appel aux nouvelles technologies et incarner visuellement la mission Artemis pour le public », a déclaré la Nasa dans son communiqué officiel. La mission Artemis est la vaste opération qui vise à faire alunir une nouvelle vague d’astronautes sur notre satellite, avec l’objectif d’y construire cette fois une base permanente ou semi-permanente. Un robot sera envoyé en avant-garde sur la Lune en 2023 pour tenter d’y trouver de l’eau, une ressource essentielle pour la survie à long terme.

L’appel d’offres de la Nasa a attiré l’attention d’Oscar Mayer, une célèbre marque de hotdogs aux États-Unis, qui a proposé un véhicule unique pour le coup, mais également audacieux et, disons-le, digne. Le compte Twitter de la marque a posté le message « Hé, la Nasa ! On a quelque chose pour vous ! », accompagné de la photo d’une « Wienermobile », ou voiture-saucisse. Imaginez donc les astronautes de la Nasa sur le point d’embarquer pour la Lune, en train de se promener dans un énorme hotdog ambulant pour se rendre dans leur vaisseau spatial Orion.

Pas sûr qu’une voiture-saucisse incarne tout à fait l’esprit de la mission Artemis, une exploration épique exprimant le courage et la science en marche. Surtout, la Wienermobile d’Oscar Mayer risque de faire face à une certaine concurrence. La société Airstream a équipé un car de tourisme destinées aux missions du Starliner de Boeing, et les astronautes de la capsule SpaceX Dragon ont eu la chance de profiter d’une balade dans une Tesla Model X.

On soupçonne cependant que la marque de hotdog n’abandonnera pas facilement. Car ce n’est pas son premier coup d’essai. Lorsque Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, s’est envolé en juillet vers l’espace suborbital sur une fusée Blue Origin, Oscar Mayer avait déjà tweeté une photo de la Wienermobile s’envolant vers l’espace infini.

Call us next time you want to ride a wiener into space… pic.twitter.com/cmAnDeh6nS

— Oscar Mayer (@oscarmayer) July 21, 2021