NASA : vous pouvez suivre en temps réel le voyage du rover Perseverance vers la planète Mars

Crédit : Eyes on the Solar System – NASA

La mission Mars 2020 a pour objectif de chercher d’anciennes traces de vie sur la planète Mars en prélevant des échantillons de sa surface. Le rover Perseverance utilisé par la NASA est le plus abouti technologiquement et scientifiquement que l’humanité n’ait jamais créé. L’agence spatiale américaine met gratuitement à disposition de tout le monde un outil qui s’appelle « Eyes on the Solar System ». C’est un logiciel de simulation qui représente en temps réel la trajectoire des engins spatiaux dans l’Espace, les planètes, les lunes, les astéroïdes, etc.

L’outil de la NASA permet de visualiser en temps réel ce qu’il se passe dans le Système solaire

D’après Fernando Abilleira qui est responsable de la conception et de la navigation de la mission Mars 2020, Eyes on the Solar System vous permet de visualiser « les mêmes données de trajectoire que celles utilisées par l’équipe de navigation pour tracer la trajectoire de Perseverance vers Mars ». Vous pouvez accéder au suivi en temps réel du rover Perseverance sans télécharger le logiciel. Il vous suffit de vous rendre sur l’interface web Eyes.

Vous pouvez basculer entre une vue rapprochée du Rover et une vue éloignée qui vous le situe dans le Système solaire. Vous avez également l’option de visualiser le Système solaire en entier afin d’apercevoir les différentes comètes qui le traversent par exemple.

Saviez-vous que le rover Perseverance n’atterrira pas tout seul sur la surface de Mars dans quelques mois ? Il abrite en effet sous sa carrosserie un petit hélicoptère spatial du nom de Ingenuity. Le rôle de ce dernier est de réaliser le tout premier survol de la planète rouge. Il va ainsi pouvoir récupérer des images télémétriques que les astronomes pourront analyser. Quant à lui, Perseverance a été conçu et testé rigoureusement pour survivre aux conditions extrêmes qu’il devra endurer. Parmi la panoplie d’instruments scientifiques qui l’équipent, deux microphones serviront à enregistrer le son lors de sa rentrée atmosphérique et de ses recherches scientifiques.

