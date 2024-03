Netflix est en danger selon une étude, le streaming intéresse moins les jeunes

Une étude souligne que Netflix, et les autres plateformes de streaming, sont en danger. Pourquoi ? La jeune génération délaisse la SVoD pour consommer du contenu vidéo sur les réseaux sociaux et les streamers. Les géants du milieu doivent trouver des solutions.

Selon une étude, les zoomers sont moins convaincus par la SVoD de Netflix ou Disney+

Cette génération préfère consommer du contenu vidéo sur les réseaux sociaux et des streamers

Il s’agit d’une grosse différence avec les millenials et la tendance va se poursuivre dans le futur

Netflix a parfaitement pris le virage du numérique et popularisé la SVoD dans le monde. D’autres ont suivi comme Prime Video et Disney+ ou encore Paramount+. Sauf que ça sent le roussi pour le streaming si l’on en croit une nouvelle étude de Deloitte. Pas à cause des augmentations de prix régulières ou de la fin du partage de comptes. Le problème est générationnel.

Les zoomers moins touchés par la SVoD

Pour mener leur étude, les analystes de Deloitte ont interrogé 3517 personnes en octobre dernier. Et selon les résultats, les zoomers, nés entre 97 et 2000, ont une préférence pour le contenu vidéo sur les réseaux sociaux et les streams à 47%. Ils sont respectivement 24% et 11% à préférer les films et les séries.

Les millenials, nés entre le début des années 80 et la fin des années 90, sont 33% à opter pour le contenu vidéo sur les réseaux sociaux et les streams. Au niveau des films et des séries, ils sont respectivement 18% et 27%.

L’étude explique que les zoomers ont grandi avec des écrans et que cette tendance va sûrement se poursuivre. Reste à savoir quelle sera la riposte des géants de la SVoD face à cette génération qui suit des influenceurs, créateurs de contenu, YouTubeurs et autres célébrités de Twitch.

Alors que Netflix a ajouté une formule avec publicité qui cartonne et que Prime Video s’y est mis depuis avril dernier, l’étude dévoile que les zoomers sont trois fois plus influencés par les pages de réclames sur les réseaux sociaux qu’en SVoD. Il faut donc envisager un nouveau modèle économique capable de toucher cette jeune génération.

De nouveaux défis pour la SVoD

La SVoD a donc un nouveau défi à relever pour atteindre ces spectateurs qui lui échappent au profit d’autres modes de consommation vidéo. Heureusement, certaines plateformes comme Netflix proposent des programmes populaires auprès des jeunes spectateurs comme des séries coréennes ou des adaptations, One Piece en tête.

Nul doute que le streaming va devoir se réinventer pour répondre aux besoins des zoomers mais aussi de la génération d’après qui arrive, la génération Alpha née entre 2010 et 2022. Dans quelques années, il faudra les convaincre.

Source : Business Insider