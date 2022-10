Netflix : Henry Cavill remplacé par Liam Hemsworth dans la série The Witcher

Alors que les fans de la série The Witcher attendent avec impatience la sortie de la saison 3, la plateforme de streaming Netflix vient d’annoncer que le personnage de Geralt of Rivia ne sera plus joué par Henry Cavill. Les fans de la série partagent leurs incompréhensions sur les réseaux sociaux.

La nouvelle vient de tomber. Alors que la saison 3 est prévue pour l’été 2023, The Witcher est déjà renouvelée pour une saison 4. Henry Cavill laissera quant à lui sa place à Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt of Rivia. Cette annonce, qui a surpris de nombreux fans de la série, a aussitôt déclenché sur les réseaux sociaux une avalanche de critiques.

The Witcher © Netflix

En effet, si certains ont pu se réjouir de la production annoncée d’une saison 4 pour la série à succès, de nombreux fans ont, quant à eux, partagé leur mécontentement et frustration en appelant à annuler la série. Ce changement de casting est en effet, loin de faire l’unanimité. Si le principal intéressé, Henry Cavill, n’a pas dévoilé les raisons de son remplacement, il n’a cependant pas hésité à partager sur les réseaux sociaux la nouvelle en souhaitant la bienvenue à Liam Hemsworth dans l’univers The Witcher. Ce dernier, grand fan de la série, a également communiqué son enthousiasme à l’idée de prendre part aux aventures de Geralt of Rivia.

Pour rappel, depuis la sortie de la première saison en 2019, le succès de la série The Witcher est incontestable. 76 millions d’abonnés ont, par exemple, regardé les aventures du célèbre « sorceleur » à sa sortie soit 46% des abonnés Netflix de l’époque. Si le lancement de la première saison a battu des records, il faudra surveiller, dans un peu moins d’un an, si les fans continueront de plébisciter la série malgré le changement annoncé de son casting. En attendant et pour faire patienter les fans, Netflix a également annoncé, la date de sortie du nouveau spin-off de la série, intitulé L’Héritage du Sang, qui sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 25 décembre 2022.

Source : Cbr.com