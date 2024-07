Netflix va enfin chambouler sa page d’accueil, voici ce qui est prévu

Une grosse refonte se prépare sur Netflix. La page d’accueil va subir sa plus grande mise à jour depuis une décennie. La plateforme veut la rendre plus intuitive et plus claire afin d’améliorer l’expérience utilisateur.

De gros changements se préparent sur Netflix. Outre la publicité qui risque à terme de devenir omniprésente, la plateforme au N rouge planche sur une grosse refonte de sa page d’accueil. Dans une lettre adressée à ses actionnaires, le célèbre service de streaming explique qu’il développe actuellement “une page d’accueil TV plus intuitive” qui permettra aux abonnés de trouver plus facilement leur bonheur.

Qu’on se le dise, il s’agirait de la plus grande mise à jour de l’interface d’accueil “depuis une décennie”. Si aucune image de la future refonte n’a été dévoilée, Netflix a tout de même pris le temps de décrire les changements qu’il prévoit à terme. Premièrement, la page d’accueil devrait fournir des informations plus visibles. Un coup d’œil devrait suffire pour connaître le titre, le synopsis, le genre et les notes attribuées au contenu.

Netflix : la nouvelle interface de la page d’accueil est en chantier

Qui plus est, “les aperçus des titres seront également plus grands et plus dynamiques, avec des bandes-annonces plus immersives et des jaquettes plus grandes pour faciliter la navigation”, ajoute la plateforme de SVOD. La barre de navigation sera déplacée en haut de la page afin de pouvoir accéder plus facilement à des raccourcis rapides.

La nouvelle interface inclut également la section “Mon Netflix” qui contient tous les contenus enregistrés ou visionnés par les abonnés. Cette rubrique se cantonnait jusqu’alors à l’application mobile. Reste désormais à savoir quand la nouvelle disposition sera déployée chez les utilisateurs. Pour rappel, cette refonte majeure de l’application TV de Netflix avait déjà été teasée le mois dernier. Selon Pat Flemming, cadre de l’entreprise, elle pourrait arriver dans plusieurs mois, voire dans plusieurs trimestres.

En clarifiant son interface, le N rouge aimerait se réconcilier avec certains abonnés déçus par le manque de renouvellement du catalogue et par les augmentations successives des tarifs. Pas sûr toutefois que cela soit suffisant pour se faire pardonner.

