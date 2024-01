Netflix lance un abonnement avec Carrefour, voici les magasins qui en profitent

Netflix s’associe à Carrefour pour lancer un tout nouvel abonnement ! Voici les magasins concernés en France, le prix de cette formule inédite et ce à quoi elle vous donne accès pour 5,99 euros/mois.

© Envato

Carrefour et Netflix annoncent une phase d’essai d’un an dans de nombreux magasins de Rouen et Bordeaux

Netflix ne cesse de prendre du terrain. Son tout récent abonnement avec publicités lui permet d’acquérir de nouveaux utilisateurs et aujourd’hui, l’entreprise renforce sa stratégie en France. Le géant de la SVOD a noué un partenariat avec Carrefour pour lancer leur formule. Voici les magasins concernés et ce dont profiteront les abonnés.

5,99 euros/mois pour bénéficier de bonus chez Carrefour et Netflix

C’est à Rouen (Seine-Maritime) et à Bordeaux (Gironde) que l’abonnement de Netflix et Carrefour est lancé. Caroline Dassié, directrice marketing du groupe Carrefour et Laurent Uguen, directeur commercial de Netflix, annoncent la bonne nouvelle.

Cet abonnement à 5,99 euros par mois, sans engagement, permet aux abonnés de profiter de 10% de réduction sur les produits de la marque Carrefour et d’un accès à l’abonnement Standard avec publicités de Netflix. Il s’agit d’une première en France puisqu’aux États-Unis, des formules comme celles-ci existent déjà entre la grande distribution et les plateformes de SVOD.

Carrefour justifie cette décision par le fort impact de Netflix et sa notoriété dans le milieu du streaming. Pour la plateforme de SVOD, c’est surtout l’innovation du géant de la grande distribution qui a motivé ce partenariat. Carrefour s’intéresse aux nouvelles technologies et au numérique, l’enseigne a même lancé son propre ChatGPT !

Quels sont les magasins Carrefour qui profitent de l’offre Netflix ?

Pour le moment, il s’agit d’un test d’un an à Rouen et à Bordeaux. Si tout se passe bien, Carrefour et Netflix espèrent élargir l’opération à d’autres magasins.

Voici ceux qui en profitent pour le moment, faites CTRL + F et cherchez le vôtre :

Rouen :

Carrefour Mont-Saint-Aignan

Carrefour Barentin

Carrefour Tourville-la-Rivière

Carrefour Market Bois-Guillaume Les Bocquets

Carrefour Market Bois-Guillaume Mairie

Carrefour Market Le Petit-Quevilly Jaurès

Carrefour Market Sotteville-lès-Rouen

Carrefour Market Bihorel

Carrefour Market Déville-lès-Rouen

Carrefour Market Mesnil-Esnard

Carrefour Express Rouen Jeanne-d’Arc

Carrefour Express Rouen République

Carrefour Express Rondeaux

Carrefour Express Bonsecours

Carrefour Contact Montville-Carnot

Carrefour City Bois-Guillaume

Carrefour City Rouen Caen

Carrefour City Rouen Grand Pont

Carrefour City Rouen Pasteur

Carrefour City Rouen Saint-Hilaire

Carrefour City Rouen Saint-Julien

Carrefour City Sotteville-lès-Rouen

Carrefour City Rouen place des Carmes

Carrefour City Rouen Docks 76

Carrefour City Rouen Cauchoise

Carrefour City Martainville

Carrefour City Saint-Sever

Carrefour City Mont-Saint-Aignan

Carrefour City Saint-Marc

Bordeaux :