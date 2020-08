Neuralink : Elon Musk va dévoiler un appareil fonctionnel de l’interface cerveau-machine

Neuralink, un des nombreux projets d’Elon Musk, intrigue de par sa nature futuriste. Le milliardaire veut créer des puces qui pourront stimuler les neurones et nous rendre plus intelligents.

Musk a déclaré que la société montrera un « appareil Neuralink fonctionnel » lors d’une diffusion en direct sur le web dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août à minuit.

Crédit : Neuralink

Au début de l’année, Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla, a évoqué qu’il présenterait les dernières avancées de Neuralink plus tard dans l’année. Le mois dernier, celui-ci a confirmé son intention de nous en dévoiler plus sur son projet de connecter notre cerveau aux machines.

On ne sait pas exactement ce qu’Elon Musk va présenter vendredi, mais il se pourrait que l’entreprise américaine fasse une démonstration des possibilités qu’offre un tel produit, tout droit sorti des films de science-fiction.

Le projet de Neuralink, qui a débuté en 2017, est de créer des interfaces cerveau-machine à ultra-haute bande passante pour connecter les humains et les ordinateurs. Grâce à cette technologie, l’entreprise pourrait dans un premier temps aider les personnes souffrant de lésions cérébrales à communiquer et se déplacer. Elle serait par la suite rendue disponible pour tous.

Dans une interview, Elon Musk avait déclaré que les langues humaines seraient amenées à disparaître. En effet, grâce à Neuralink, nous serions en mesure de nous échanger des informations plus rapidement et de manière plus précise par la pensée. Ce changement pourrait avoir lieu, selon lui, dans 5 à 10 ans.

Live webcast of working @Neuralink device

Friday 3pm Pacific https://t.co/PouLbrGzFU — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020

Comment fonctionne Neuralink ?

Dans une interview accordée à JRE, Elon Musk a dévoilé plus de détails sur le fonctionnement de son projet. La puce Neuralink serait implantée à la place d’une petite partie du crâne et reliée par des électrodes au cerveau. Le résultat serait totalement invisible. Selon Musk, les personnes aveugles et sourdes pourraient retrouver leurs sens, et permettre aux personnes tétraplégiques de marcher à nouveau. La puce mesurerait entre 2 et 3 centimètres. Celle-ci serait équipée d’une batterie, d’une connectivité Bluetooth et d’un chargeur sans fil.

Source : Elon Musk