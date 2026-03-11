Ninja Foodi MAX Dual Zone : la friteuse sans huile XXL de Ninja chute à 159,99 € sur Amazon !

Le Ninja Foodi MAX Dual Zone est en ce moment proposée à 159,99 € au lieu de 239,99 € sur Amazon. Une remise de 80 euros sur l’une des friteuses sans huile les plus complètes du marché, capable de cuisiner simultanément deux plats différents grâce à ses deux tiroirs indépendants !

Les Airfryers se sont imposés comme de véritables incontournables des cuisines modernes. Plus rapide qu’un four traditionnel, moins gras qu’une friteuse classique, ils séduisent autant les cuisiniers pressés que ceux soucieux de manger mieux au quotidien. Le principe est simple : un flux d’air chaud pulsé à haute température permet d’obtenir des aliments croustillants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur, sans bain d’huile. Résultat, jusqu’à 75 % de matières grasses en moins par rapport à une friture traditionnelle.

Mais toutes les friteuses sans huile ne se valent pas. Les modèles d’entrée de gamme souffrent souvent d’une capacité trop limitée pour les familles ou les repas complets, et ne proposent qu’un seul compartiment de cuisson. C’est précisément là que les modèles haut de gamme comme la gamme Foodi de Ninja font la différence.

Une double zone de cuisson pour des repas complets en simultané

La Ninja Foodi MAX Dual Zone se distingue avant tout par son architecture à deux tiroirs indépendants, chacun doté d’une capacité de 4,75 litres, soit 9,5 litres au total. Concrètement, cela signifie que vous pouvez cuire vos légumes rôtis dans un tiroir et vos escalopes de poulet dans l’autre, avec des températures, des modes et des durées de cuisson totalement différents, le tout en synchronisant la fin de cuisson pour que les deux plats soient prêts en même temps. Une fonctionnalité qui change radicalement l’organisation en cuisine, surtout quand on cuisine pour 6 à 8 personnes.

En dehors de la cuisson à l’air, l’appareil propose six modes au total : Air Fry, Max Crisp, Rôtir, Cuire au four, Réchauffer et Déshydrater. De quoi couvrir la quasi-totalité des besoins du quotidien, des chips de légumes maison aux viandes rôties en passant par les desserts. Les paniers antiadhésifs passent également au lave-vaisselle, ce qui simplifie nettement l’entretien après utilisation.

Faut-il craquer pour cette offre Amazon ?

À 159,99 € au lieu de 239,99 €, la Ninja Foodi MAX Dual Zone affiche une remise de 33 % sur Amazon, où elle est disponible en exclusivité dans ce coloris cuivre et noir. Pour ce prix, vous obtenez l’une des friteuses sans huile les plus polyvalentes et les mieux finies du marché : grande capacité, double zone de cuisson synchronisée, six modes, paniers lavables en machine et une promesse d’économies d’énergie allant jusqu’à 65 % par rapport à un four traditionnel.

Si vous cuisinez régulièrement pour toute une famille ou que vous cherchez à remplacer votre four pour les cuissons du quotidien, c’est le moment idéal pour passer le cap.

