Nintendo Japon pourrait arrêter de réparer les consoles Classic Edition

Dans l’histoire du jeu vidéo et des consoles, Nintendo a toute sa place… De nouvelles consoles sortent des usines, toujours plus sophistiquées, comme la nouvelle Switch 2 qui devrait pointer le bout de son nez en 2025, mais d’autres s’arrêtent.

Cet été, Nintendo avait déjà amorcé le virage en annonçant la fin des réparations officielles de la New Nintendo 3DS Standard, et la fin imminente des réparations pour les éditions XL et 2DS classique. La Wii U a également fermé boutique après 12 ans de bons et loyaux services, après une annonce en mai 2023 que les pièces détachées ne seront plus produites, et une pénurie du stock de pièces en juillet 2024. Et l’hécatombe des anciennes consoles n’est pas terminée.

Une fin annoncée mais pas imminente

Cela fait presque 8 ans que la NES Classic Mini est sortie, et 7 ans pour la Super Nintendo Classic Edition, cherchant à rappeler la nostalgie des jeux rétro pixelisés qui ont bercé l’enfance de la génération Y.

Nintendo vient d’annoncer que les versions japonaises des consoles – la Nintendo Classic Mini Family Computer et la Nintendo Classic Mini Super Famicom – ne pourront plus être réparées une fois que le stock actuel de pièces détachées de Nintendo Japan sera épuisé.

Attention, il ne s’agit pas d’un arrêt immédiat des réparations. Nintendo Japan continuera d’accepter les réparations, mais prévient les utilisateurs qu’elle ne dispose pas d’un calendrier définitif pour la durée de ces réparations en fonction de la demande et du stock de pièces disponibles.

Cela concerne pour l’instant uniquement les consoles japonaises. La France n’est pour le moment pas concernée mais il est probable que les services de réparation y soient interrompus aussi dans un futur relativement proche.