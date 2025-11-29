Noël : des idées cadeaux originales à tous les prix

En manque d’idées pour vos cadeaux de Noël ? On vous donne un petit coup de pouce avec des idées originales à tous les prix.

© Dall E

À moins d’un mois de Noël, l’heure est venue de se plonger dans la délicate mission de trouver les cadeaux qui feront mouche auprès de tous ceux que vous aimez.

On a rassemblé dans ce guide 10 cadeaux possibles, tous très différents. L’un d’entre eux pourrait bien être l’idée qui vous manquait !

📸 Appareil photo Kodak Charmera, mini et délicieusement rétro

Le vintage fait depuis quelques années un retour en force. Le tout petit Kodak Charmera, un appareil photo rétro s’inscrit totalement dans cette lignée. Décliné en 7 coloris – du noir et marron classiques aux teintes plus modernes comme le vert, le rouge ou le beige – il est livré dans un coffret surprise, parfait pour jouer la carte du hasard. Une édition limitée qui réserve même une version transparente rare (1 chance sur 48).

Derrière son look ludique, le Charmera capture des photos et vidéos rétro en 1,6 MP (1440 × 1080 px), propose 7 filtres vintage, un dateur automatique, et se recharge facilement en USB-C. Le stockage se fait via carte microSD, idéal pour garder tous ses souvenirs à portée de main.

À 39,99 €, c’est un accessoire de mode autant qu’un appareil photo qui trouvera sans problème sa place au pied du sapin.

Voir le Kodak Charmera à la Fnac

👩‍🎨 Cadre numérique de Switchbot, l’IA au service de votre déco

Le cadre numérique sans fil AI Art Frame de SwitchBot fait appel à de l’encre électronique (technologie E-Ink Spectra 6), pour afficher photos, tableaux ou toutes images que vous voudrez bien lui donner. La démonstration que nous avons eu l’occasion de voir à l’IFA était tout à fait convaincante. Le résultat est très proche de n’importe quel cadre accroché au mur et le SwitchBot AI Art Frame se fondra sans problème dans votre décor. Il est d’ailleurs compatible avec une gamme de cadres Ikea (Rôdalm).

L’utilisation de l’encre électronique lui permet de consommer très peu d’énergie. Étant équipé d’une batterie de 2000 mAh, le fabricant annonce 2 ans d’autonomie. La batterie est bien sûr rechargeable.

Localement il sera possible de stocker 10 images. Pour ceux qui veulent plus, ils pourront s’abonner via Switchbot au service NanoBanana, un studio créatif IA. Cela vous permettra de générer vos propres créations (à partir de texte ou d’autres images) ou d’appliquer des styles (peinture à l’huile, aquarelle, Ghibli, etc.) à des images existantes. Les photos seront stockées dans le cloud et envoyées directement dans votre AI Art Frame de SwitchBot. Vous profiterez de 30 jours d’essai gratuit. Après 30 jours, l’abonnement sera de 3,99$ par mois avec 400 générations de visuels. Mais même si vous décidez de ne pas poursuivre l’abonnement vous conserverez les images que vous aurez créées et téléchargées.

Trois tailles sont disponibles

7,3 pouces (25x20cm) : 149 €

13,3 pouces (41cm x 31cm) : 349,99 €

31,5 pouces (91 x 61) : 1499 €

Voir le AI Art Frame sur le site de SwitchBot

🎲 La Fabrique, un jeu de société pour inventer vos histoires

L’idée est de faire travailler sa mémoire en faisant appel à son imagination. En effet, dans ce jeu collaboratif tous les joueurs doivent s’aider pour organiser un entrepôt et se souvenir de ce qui a été fait.

Le but est d’inventer des histoires (si possible improbables, sinon ce n’est pas drôle) pour mémoriser les cartes objets déposées au fur et à mesure sur le plateau. La Fabrique est directement inspirée du jeu vidéo Wilmot’s Warehouse et garantit des parties très amusantes d’environ 30 minutes environ pour 2 à 6 joueurs. 26,90€ seulement.

Voir La Fabrique sur Ludum

🔋 La RegenBox, une deuxième vie pour les piles

Même si pour beaucoup Noël est synonyme d’excès et de surconsommation, il est possible de limiter la casse en privilégiant des cadeaux écolos et utiles. C’est le projet de RegenBox un petit boitier qui va vous permettre d’une part de tester l’état de vos piles mais aussi de les recharger même si elles ne sont pas conçues pour ça au départ. En effet, la technologie développée par RegenBox permet grâce à des micro-pulsions électriques de réinjecter de la puissance dans des piles à usage unique. Le processus peut prendre jusqu’à 48h mais permet de récupérer jusqu’à 80% de la charge initiale. La RegenBox existe en 3 versions allant de 49 à 69€.

En savoir plus sur la RegenBox

🍿 Carte cadeau Disney+, pour des soirées ciné en famille

Disney+ promet un catalogue riche pour les petits et les grands. Pour en faire profiter vos proches, un abonnement de 3 mois est l’idée parfaite pour prolonger l’esprit de Noël bien au-delà des fêtes. On connait déjà quelques-unes des sorties de décembre : Vice-Versa 2 dès le 5 décembre, la très attendue saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens le 10 décembre, sans oublier la nouvelle adaptation de Blanche-Neige. Et pour les fans, la plateforme propose un événement exceptionnel le 12 décembre : la série documentaire Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, ainsi que le film-concert intégral The Final Show.

Côté catalogue, Disney+ regorge de nouveaux films à savourer en famille : des comédies cultes comme OSS 117, des incontournables de Noël comme Love Actually, Last Christmas ou Santa & Cie, sans oublier les indémodables Maman, j’ai raté l’avion et bien d’autres. Un cadeau simple, mais efficace.

Acheter une carte cadeau Disney+

🕹️ La Game Boy LEGO, un incontournable pour tous les Geeks

Pour tous les nostalgiques des années 90, les fans de jeux vidéo ou les passionnés de construction, cette réplique en briques de la Game Boy est le cadeau parfait.

LEGO a soigné les détails pour que la ressemblance soit totale. Ainsi l’écran (non fonctionnel) simule un niveau de Super Mario Bros et s’accompagne de deux cartouches de jeu insérables très réalistes, The Legend of Zelda: Link’s Awakening et Super Mario Land.

C’est une pièce de collection unique, mesurant plus de 22 cm de haut et incluant 421 pièces garantissant quelques heures de construction relaxante et un objet d’exposition qui ravira les plus geeks d’entre nous. En cette période de fêtes, son prix passe de 59,99 à 49,99€.

Voir la Game Boy LEGO sur Amazon

🎮 Le jeu vidéo “Clair Obscur: Expedition 33“, la révélation de l’année

Clair Obscur: Expedition 33 est le jeu vidéo qui a surpris tout le monde. En effet, ce RPG français d’un studio indépendant de Montpellier a conquis la critique et les joueurs depuis sa sortie en avril.

Ce jeu de rôle au tour par tour, enrichi de mécaniques en temps réel (parades et esquives), offre un défi stratégique palpitant. Embarquez aux côtés de l’Expédition 33 dans un monde magnifique, inspiré de la Belle Époque et confronté à la terrible Peintresse qui efface l’humanité.

Clair Obscur: Expedition 33 sur PS5

Clair Obscur: Expedition 33 sur Xbox

Clair Obscur: Expedition 33 sur PC

🤖 Le robot tondeuse Raccoon 2 SE, préparez le printemps à Noël

Offrir une tondeuse à gazon au mois de décembre n’est pas banal mais lorsque l’on voit le prix de la Raccoon 2 SE de RoboUp, on se dit que c’est le moment ou jamais de faire plaisir à celui ou celle qui est habituellement de corvée de tonte.

C’est un modèle que nous avons testé et à qui nous avons attribué la note de 8,5/10. Une très bonne note qui s’explique par un fonctionnement en totale autonomie. Pas besoin de RTK ni de fil de délimitation, le robot tondeuse Raccoon 2 SE se débrouille parfaitement bien tout seul. Ensuite c’est son prix (environ 260€) qui en fait un modèle à ne pas manquer pour tous ceux qui ont un jardin de moins de 500 m2 à entretenir. Le projet est présenté sur Kickstarter et les offres Early Bird méritent toute votre attention (d’autant qu’elles sont un peu compliquées). Attention, il s’agit d’offres en quantité limitée. La livraison est prévue pour le mois de février.

Voir le projet sur Kickstarter

🍷 Capsule by Aubert & Mathieu, du vin avec message

Offrir une bonne bouteille de vin n’est pas l’idée la plus originale qui soit mais cela reste une valeur sûre. Il existe toutefois un moyen de rendre ce cadeau plus personnel en y ajoutant un message vidéo, audio ou texte et d’en choisir la date de révélation.

Ce message sera accessible via un QR code imprimé sur l’étiquette que le destinataire ne découvrira qu’au moment prévu, en scannant la bouteille. Le projet développé par la société Aubert & Mathieu, négociant et distributeur de vins assure qu’il s’agit d’un grand vin du terroir de La Livinière (Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan), élevé pour moitié en barriques pendant 12 mois.Chaque bouteille est cirée à la main, présentée en coffret individuel, prête à être offerte. 49€.

En savoir plus sur Capture

🥊 Machine de boxe musicale, sport et musique pour toute la famille

La Machine de Boxe Musicale combine l’esprit ludique et le besoin de bouger (indispensable après la multiplication des repas de fin d’année). Avec 9 modes d’entraînement et 9 vitesses, c’est un équipement qui peut convenir à toute la famille, des boxeurs avertis aux enfants (une paire de gants adulte et enfant est incluse !).

Branchez votre téléphone en Bluetooth et frappez au rythme de vos morceaux préférés sous l’éclat de lumières colorées captivantes ! L’écran intégré suit vos progrès en temps réel, affichant le nombre de coups corrects.

Grâce à sa surface en mousse à haute élasticité, vos mains sont protégées. Son installation murale ultra-rapide (en 1 minute avec du velcro) vous permet de se défouler et de brûler des calories à la maison. 53,19€.