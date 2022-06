Non, Bloodborne Remastered ne sortira pas sur PS5 et PC cet été

Si vous avez été de passage sur Internet ce week-end, vous avez probablement remarqué que tout le monde parlait de l’arrivée imminente de Blooborne Remastered sur PS5 et PC. S’agissait-il d’une véritable information ? Visiblement non : un faux compte serait à l’origine de l’info, vite devenue virale.

Bloodborne Remastered (qui n’existe pas) © DR

Si vous avez passé du temps sur Internet ce week-end, vous avez peut-être entendu parler du fait que Bloodborne Remastered s’apprêtait à sortir sur PC et sur PS5 en août de cette année. Si l’information est — très — rapidement devenue virale, il s’agissait en réalité d’une fake news diffusée par un compte Twitter parodique. Cela ne vous rappelle rien ?

Bloodborne remasterisé sur PC et PS5, un rêve toujours lointain

Le 30 mai, le faux compte @NIbellion (notez le « I » majuscule ici) tweetait qu’une version remasterisée de Bloodborne arriverait dès le mois d’août 2022. Il devait inclure de nombreuses « améliorations », comme un gameplay en 60 images par seconde, une résolution 4K native et du ray tracing, les filiales de Sony Bluepoint Games et Nixxes Software collaborant sur le projet.

Mais malheureusement, non, FromSoftware et Sony ne travaillent pas sur un remaster de Bloodborne. L’information, qui aura mis le feu aux poudres ce week-end, provenait en réalité d’un compte Twitter parodique et créé au moins mai 2012 qui se faisait passer pour Nibellion (avec un petit « i »), un leaker très populaire.

Développé par FromSoftware et sorti en mars 2015 sur PS4, Bloodborne est un RPG d’action fantastique inspiré de l’époque victorienne. S’il n’aura pas profité du même succès commercial qu’Elden Ring, Bloodborne aura toutefois obtenu des notes extrêmement élevées de la part des critiques pour son gameplay serré, sa bande-son atmosphérique, son monde intrigant et ses thèmes lovecraftiens.

À toutes fins utiles, Bloodborne aura été un franc succès pour les fans de la série, les gens mourant d’envie de retourner dans le monde de Yharnam une fois de plus, même après le lancement du DLC The Old Hunters en novembre 2015. Dans l’attente, sachez que vous pouvez toutefois jouer au demake de Bloodborne façon PS1.