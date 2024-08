Bloodborne tourne sur Steam Deck, le résultat fait rêver les fans

Et si Bloodborne était jouable sur le Steam Deck avant même un remaster officiel sur PC et PS5 ? Le Souls-like de FromSoftware tourne sur la console de Valve grâce à l’émulateur ShadPS4. Un résultat encore imparfait, mais prometteur.

© Sony

Elden Ring est revenu sur le devant de la scène en juin dernier grâce à la sortie de son contenu additionnel, Shadow of the Erdtree. Le DLC conçu par FromSoftware se montre encore plus impitoyable que l’aventure principale.

Une difficulté rappelant celle des précédents titres du studio comme Bloodborne, toujours attendu sur PC et PS5 par la communauté. Plutôt que de patienter avant la sortie d’un éventuel remaster du Souls-like, des moddeurs sont parvenus à le faire tourner sur le Steam Deck.

Bloodborne jouable sur le Steam Deck, bientôt une version parfaite ?

Bloodborne sur Steam Deck, c’est possible. Un moddeur nommé Deck Wizard a réussi à faire tourner le jeu de FromSoftware sur la console de Valve grâce à l’émulateur ShadPS4, que les développeurs ne cessent d’améliorer.

À lire > Bloodborne tourne enfin sur PC mais c’est loin d’être parfait

Résultat, Bloodborne tourne avec un framerate à 30 fps stable sur Steam Deck. Évidemment, le jeu souffre bien plus que sur PS4 techniquement. Si la zone du rêve du chasseur apparaît correctement, de nombreuses textures manquent à l’appel dans Yharnam.

En revanche, la fluidité reste au rendez-vous, même lors du combat contre le loup-garou, dont les animations sont clairement identifiables. Il s’agit donc d’une prouesse, car ShadPS4 ne pouvait pas offrir un tel résultat il y a encore quelques semaines. Une autre vidéo montre même Bloodborne fonctionner à 200 fps sur Steam Deck (sans être stable).

Si ShadPS4 continue à évoluer et que les moddeurs développent des patchs et des packs de textures pour régler les impairs techniques de Bloodborne, une version jouable pourrait bien être disponible dans quelques mois. En tout cas, les fans se mettent à en rêver dans les commentaires des différentes vidéos, même si elle ne serait probablement pas dénuée de bugs. Sortira-t-elle avant un véritable remaster de Bloodborne publié par Sony sur PC et PS5 ? Affaire à suivre.