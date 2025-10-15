De Tesla à Macrohard, Musk s’attaque maintenant aux logiciels pour concurrencer Microsoft

© Bill Gates / Wikimedia

Elon Musk défie Microsoft avec Macrohard, sa nouvelle entreprise IA

Elon Musk, connu pour Tesla, SpaceX et xAI, a lancé un nouveau projet nommé Macrohard. Comme souvent, il a annoncé la nouvelle sur son réseau social X.

Le projet vise à créer une entreprise de logiciels entièrement pilotée par l’intelligence artificielle. Musk veut qu’elle soit capable de tout faire dans le domaine du logiciel, mais sans produire d’objets physiques. Des agents d’IA collaboratifs devraient coder, corriger et gérer les programmes automatiquement. L’idée est de concurrencer directement Microsoft.

Elon Musk veut concurrencer Microsoft avec l’IA

Le nom « Macrohard » n’a pas été choisi au hasard. Elon Musk a voulu provoquer Microsoft avec un jeu de mots sur « macro/micro » et « hard/soft ». Derrière cette blague se cache un projet sérieux : simuler et peut-être remplacer l’écosystème logiciel de Microsoft, de Windows aux outils de collaboration, grâce à l’IA.

Pour Musk, si Microsoft ne fabrique pas de matériel, son fonctionnement peut être reproduit par une intelligence artificielle. Macrohard veut donc créer des logiciels entièrement autonomes, gérés par des IA.

Le projet repose sur Colossus II, un immense cluster d’IA situé à Memphis. C’est l’un des plus puissants au monde, avec des millions de processeurs Nvidia. Ce centre pourrait consommer jusqu’à un gigawatt d’électricité. Elon Musk le décrit comme une « fabrique d’intelligence » capable de produire cette nouvelle génération de logiciels autonomes.

Pour attirer l’attention, le nom Macrohard a été peint en lettres géantes sur le toit du centre de données de Memphis. Cette mise en scène, typiquement « muskienne », a fait le tour des réseaux sociaux.

Cependant, ce nom a créé des malentendus. En Inde, « Macrohard » peut être interprété comme une insulte, ce qui a suscité des critiques.

Le projet reste encore très ambitieux et soulève des questions. Simuler l’ensemble des logiciels de Microsoft avec l’IA est un défi énorme. Il faut gérer la complexité des programmes, les règles légales et la confiance des utilisateurs. Pour l’instant, Macrohard n’a pas de feuille de route précise. Mais le recrutement d’équipes spécialisées en IA montre que le projet avance en coulisses.

Elon Musk et Bill Gates, une rivalité qui continue

Macrohard relance aussi la rivalité entre Elon Musk et Bill Gates. Les deux milliardaires s’échangent régulièrement des piques. Récemment, Gates a exprimé son inquiétude sur l’influence de Musk dans la politique américaine. Musk, de son côté, accuse Gates d’hypocrisie morale et de vouloir « racheter sa conscience ».

Provocation, ambition ou vision futuriste ? Pour l’instant, il est difficile de savoir si Macrohard sera une révolution ou simplement un projet audacieux.

Source : Siècle Digital