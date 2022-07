Nothing Ear(1) à 59,99 € (-20%) : nos meilleurs écouteurs sans fil sont à prix cassé !

Meilleurs écouteurs sans fil en rapport qualité/prix de notre sélection, les Ear(1) de Nothing passent à 59,99 € à l’occasion du Prime Day.

Lancés à 99 €, les Nothing Ear(1) sont disponibles à 59,99 € sur Amazon grâce à une réduction Prime Day.

C’est le prix le plus bas auquel on a vu ces écouteurs sans fil. Sorti en juillet 2021, c’est le premier produit de la jeune marque Nothing. Montée par des anciens de OnePlus, elle a pour philosophie de concevoir des appareils design, performant au meilleur prix.

Acheter les Nothing Ear(1) à 59,99 € sur Amazon

Nothing Ear(1) : notre meilleur rapport qualité/prix en écouteurs sans fil

Les Nothing Ear(1) incarnent à la perfection ce leitmotiv. Lors de notre test, nous les avions particulièrement appréciés. Leur design tranche avec le reste du marché. Transparents, ils laissent entrevoir leurs entrailles. Ils sont confortables, légers, offrent un son équilibré et une bonne réduction de bruit active pour leur prix. Certes, ils sont limités aux codecs basiques (SBC et AAC), mais rien de rédhibitoire pour le prix, encore une fois.

A lire aussi > notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil à acheter en 2022

Des mises à jour sont venues corriger certaines de leurs imperfections, notamment des soucis liés à la réduction de bruit active et à l’instabilité de la connexion. De plus, ils ont gagné l’ajout des assistant vocaux directement disponibles sur les écouteurs. Une triple pression permet d’activer Alexa, Siri ou Google Assistant.

L’autonomie est confortables avec plus de 4h en ANC et 6h30 sans, sur une charge. Le boîtier en contient cinq de plus. Chose rare à ce prix, ce dernier est compatible charge par induction.

Bref, pour 59,99 €, vous aurez difficilement mieux que ces Nothing Ear(1). Un coup de coeur qui sera prochainement suivi d’ailleurs du premier smartphone de Nothing, le Phone(1). Ce dernier poursuivra la même quête du meilleur rapport qualité/prix avec un design totalement inédit sur un smartphone.