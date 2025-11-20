Nouvelle Renault Twingo électrique, un rapport prix/équipement prometteur

Alors que Renault garde encore le silence sur les tarifs français de sa prochaine petite citadine électrique, l’actualité venue d’Italie offre un aperçu précieux.

Crédit : Renault

Twingo électrique, premières indications de tarifs

L’Italie a ouvert les commandes de la nouvelle Twingo électrique, permettant de mieux cerner l’offre, les équipements et surtout les prix qui pourraient être appliqués dans l’Hexagone. Ces premiers éléments laissent entrevoir plusieurs bonnes nouvelles pour les futurs acheteurs français.

Présentée début novembre, la Twingo électrique peut déjà être réservée grâce au dispositif R-Pass, qui garantit un accès prioritaire à la commande définitive. Les caractéristiques techniques sont simples et sans surprise : bloc de 60 kW, batterie LFP de 27,5 kWh utiles, et 263 km d’autonomie annoncée en cycle mixte. Deux niveaux de finition composent la gamme.

A quel prix s’affiche la nouvelle Twingo ?

En Italie, la version d’entrée de gamme Evolution débute à 19 500 € hors aides. Renault tient ainsi son engagement : une Twingo électrique sous les 20 000 €. Cette version inclut déjà un écran tactile de 10 pouces, une climatisation manuelle et une banquette arrière coulissante. En France, la marque avait simplement indiqué que le tarif serait légèrement inférieur à 20 000 €, sans donner de chiffre exact. Si l’on se fie à la grille italienne, un prix de 19 500 €, ou même 19 490 €, cohérent avec les terminaisons habituelles des modèles électriques Renault, paraît plausible.

La finition supérieure Techno est affichée à 21 100 € en Italie. On peut donc s’attendre à un tarif proche en France. Elle propose notamment l’OpenR Link avec services Google intégrés, une caméra de recul, la climatisation automatique, une carte mains libres, un régulateur adaptatif et la conduite « One Pedal ».

Un point très attendu concerne la recharge rapide

Comme en France, les modèles italiens n’intègrent en série qu’un chargeur AC 6,6 kW. Pour bénéficier de l’AC 11 kW bidirectionnel et du DC 50 kW, il faut opter pour le pack « Advanced Charge ». Bonne surprise : ce pack coûte seulement 490 € en Italie. Renault promet un prix similaire en France. Si cela se confirme, une Twingo Evolution équipée de la recharge rapide pourrait s’afficher autour de 19 990 €, un positionnement très agressif face aux autres électriques abordables.

Le configurateur italien révèle également de nouveaux éléments de style : jantes 18 pouces disponibles en option, roues 16 pouces avec enjoliveurs noirs sur la Techno, et une teinte noire étoilée proposée sans supplément. La version Evolution dispose aussi de jantes 16 pouces, mais avec des enjoliveurs au design distinct.

Le calendrier italien confirme l’ordre de lancement prévu en France : la finition Techno ouvrira la marche avec des livraisons dès le printemps 2026, tandis que la version Evolution arrivera un peu plus tard.