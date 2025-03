Volkswagen ID.Every1 une concurrente directe pour la Twingo électrique

©Volkswagen AG – ID. EVERY1 concept car

Le marché des véhicules électrique est en pleine expansion. Et suite aux déboires de Tesla, qui a longtemps dominé le marché des voitures électriques, et l’absence de véhicules petit format chez le constructeur américain, les constructeurs européens s’en donnent à cœur joie.

Suite aux résultats spectaculaires de la Renault 5 e-tech et l’arrivée prochaine de la Twingo électrique, Volkswagen a dévoilé une nouvelle gamme de citadines électriques. Ce ne sont pour le moment que des concepts cars, mais elles annoncent l’arrivée de nouveaux véhicules de série.

La ID. 2all (ou ID.2) tout d’abord, s’inspire de la Golf, véhicule emblématique de la marque allemande. Avec ses 4 m de long, ses 1,8 m de marge et ses 1,5 m de haut, elle est la concurrente directe de la Renault 5 e-tech. Elle est prévue à moins de 25 000 €. Elle devrait sortir en 2026.

©Volkswagen AG – ID. 2all

Elle est aujourd’hui rejointe par le ID.Every1 (ID.1 ?), la fameuse voiture à moins de 20 000 € qui était déjà annoncée en 2024.

Elles viendront compléter, dès 2026, l’offre 100 % électrique de Volkswagen, qui compte déjà la ID.3, les SUV ID.4 et ID.5 et la berline ID.7 et leurs dérivés (GTX, Tourer, etc.) ainsi que l’ID.Buzz (et cargo) qui reprend les formes du fameux combi Volkswagen.

L’ID.Every1 une petite citadine qui passe partout

Dans un communiqué de presse du 5 mars 2025, Volkswagen annonce l’arrivée prochaine de la ID.Every1. S’il ne s’agit pour le moment que d’un concept, il représente la future voiture électrique compacte d’entrée de gamme du groupe, prévue à moins de 20 000 €, mais pas avant 2027.

Ce communiqué fait suite à la présentation du concept lors d’un événement mondial, que vous pouvez revoir en vidéo.

Tout comme la ID.2 la ID.Every1 est basée sur la nouvelle plateforme modulaire de propulsion électrique de Volkswagen : la MEB à traction avant.

“L’ID. EVERY1 est la dernière pièce du puzzle qui nous permettra d’avoir le plus grand choix de modèles dans le segment des véhicules de grande série. Nous offrirons alors à chaque client la bonne voiture avec le bon système de propulsion, y compris une mobilité tout électrique d’entrée de gamme abordable”, a déclaré Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen Passenger Cars. “Notre objectif : d’ici à 2030, nous renforcerons notre position de premier constructeur mondial en termes de technologie. Et en tant que marque pour tous, comme vous l’attendez de Volkswagen.”

La petite voiture se pose en successeur de la Up!, mais un peu plus grande. Elle se situe en fait entre la Up! et la Polo en termes de dimensions. Ses mensurations : 3.88 m de long, 1,49 m de haut et un espace de stockage arrière de 305 litres (avec la banquette arrière et le siège passager avant rabattus).

Son design intérieur est moderne et sobre, comme c’est de plus en plus le cas avec les voitures électriques. Son habitacle prévoit quatre places assises.

©Volkswagen AG – ID. EVERY1 concept car

Le concept a une vitesse maximum de 13 km/h et il est propulsé par un moteur électrique de 70 kW (95 PS). Volkswagen annonce une autonomie d’au moins 250 km.