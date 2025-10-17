Nouvelles protections Google : découvrez comment éviter les arnaques en ligne

Grâce à de nouvelles protections dans Google Messages, à des outils de récupération de compte améliorés et à des campagnes de sensibilisation, Google veut rendre Internet plus sûr pour tous.

Google renforce la sécurité contre les arnaques et la fraude en ligne

Les arnaques et les fraudes en ligne ne cessent d’augmenter. Aujourd’hui, près de 60 % de la population mondiale a déjà été visée par une tentative de fraude. Les escrocs utilisent des technologies de plus en plus avancées, comme le clonage vocal, les deepfakes et l’ingénierie sociale, pour tromper les internautes. Pour répondre à ces menaces, Google renforce ses outils de sécurité intégrés à ses services.

De nouvelles protections dans Google Messages

Les liens suspects sont désormais mieux détectés. Si un message est considéré comme du spam, Google Messages désactive les liens qu’il contient. Vous pouvez toujours les activer manuellement si vous jugez le message sûr. Cette fonctionnalité est disponible dans le monde entier.

Google a aussi ajouté le Vérificateur de clé, un outil qui renforce la confidentialité des conversations chiffrées. En scannant un code QR avec un contact, les utilisateurs peuvent vérifier que leurs messages sont bien privés et protégés. Cette fonction est disponible sur Android 10 et les versions plus récentes.

De nouveaux outils pour récupérer votre compte

Google sait qu’il est très important de pouvoir récupérer son compte après un piratage ou un mot de passe oublié. C’est pour cela que de nouveaux outils ont été créés pour rendre cette étape plus simple.

Les contacts de récupération vous permettent de choisir des proches de confiance, comme des amis ou des membres de votre famille. Ils peuvent vous aider à prouver votre identité si vous perdez l’accès à votre compte.

Une autre nouveauté, la connexion avec le numéro de téléphone, permet de retrouver l’accès à votre compte sans mot de passe, simplement grâce à votre numéro de téléphone et au code de verrouillage de votre appareil. Cette fonction sera déployée progressivement dans le monde entier.

Google mise aussi sur la prévention

Le jeu interactif Be Scam Ready aide les utilisateurs à apprendre comment reconnaître les techniques des escrocs. Il se joue dans un environnement sûr et amusant. Ce jeu permet aussi d’acquérir les bons réflexes pour éviter les fraudes dans la vie réelle.

