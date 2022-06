Obi-Wan Kenobi : pourquoi Yoda n’apparaît-il pas dans la série ?

Pourquoi Obi-Wan Kenobi n’a-t-il pas contacté Yoda (et aucun autre Jedi d’ailleurs) alors qu’il était sur Tatooine en train de veiller sur le jeune Luke Skywalker ? Ewan McGregor nous explique la raison dans une interview au The Jess Cagle Show.

Yoda et Obi-Wan © Lucasfilm

Attention : cet article contient des spoilers pour la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Si vous avez vu les derniers épisodes, vous vous demandez probablement pourquoi le Maître Yoda n’a (pour l’instant) fait aucune apparition dans la série. Ewan McGregor, interviewé au The Jess Cagle Show, s’explique.

La peur d’être repéré par l’Empire

Après le déclenchement de l’Ordre 66 et de la purge des Jedi, Yoda et Obi-Wan Kenobi se retirent en exil. Yoda dans les marais de Dagobah et Obi-Wan, dans les dunes de Tatooine. À l’époque de la série, qui se déroule une dizaine d’années après La Revanche des Siths, Ben Kenobi devient le gardien silencieux et solitaire du jeune Luke Skywalker, frère jumeau de la princesse Leia d’Alderaan.

Peu avant leur exil, Yoda avait révélé à Obi-Wan comment communiquer avec Qui-Gon Jinn grâce aux techniques secrètes de l’Ordre Antique des Whills. Le problème, c’est qu’Obi-Wan n’aura pas réussi à entrer en contact avec son ancien Maître, s’étant coupé de la Force pour se cacher des chasseurs de Jedi de l’Empire.

« Tout ce qu’il lui reste, c’est de s’occuper de Luke Skywalker. C’est tout ce qu’il lui reste, à part essayer en vain de communiquer avec son ancien maître, Qui-Gonn » a déclaré McGregor dans son interview. « Mais il ne peut contacter aucun de ses anciens mentors. Il ne peut contacter aucun des Jedi survivants, par peur de se trahir. Il ne peut donc pas non plus entrer en contact avec Yoda » a-t-il expliqué.

Les Jedi ne devaient en effet pas utiliser la Force à cette période, par peur d’être repérés par l’Empire. « Si un Jedi utilisait la Force à cette période, les Inquisiteurs pouvaient le sentir et le trouver. C’est comme s’ils utilisaient un téléphone ou un truc du genre, je suppose ! » a-t-il dit en rigolant.

Le dernier épisode d’Obi-Wan Kenobi est sorti aujourd’hui, mercredi 22 juin sur Disney+.