Obi-Wan Kenobi : trop proche de The Mandalorian, la série a été réécrite

Attendue pour le 25 mai 2022 sur Disney+, la série Obi-Wan Kenobi a eu droit à une première bande-annonce. La voix d’Ewan McGregor dans la peau d’Obi-Wan Kenobi déclare que « le combat est terminé. Nous avons perdu ». Quelques secondes plus tard, on aperçoit le Jedi exilé qui observe le petit Luke Skywalker et futur Jedi à distance.

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) – Crédit : Lucasfilm

En attendant de se plonger une énième fois dans l’univers de Star Wars, un nouveau rapport de The Hollywood Reporter a fait une grosse révélation. En effet, l’histoire originale d’Obi-Wan Kenobi a été réécrite pour ne pas être trop proche de celle de The Mandalorian.

Obi-Wan Kenobi était trop similaire à The Mandalorian pour Jon Favreau et Dave Filoni

Les six épisodes d’Obi-Wan Kenobi ont été initialement écrits par Hossein Amini avec la réalisatrice Deborah Chow. Nous savions que Lucasfilm avait interrompu la préproduction début 2020 à cause du script, mais nous ne connaissions pas la raison. D’après le nouveau rapport, Deborah Chow a montré le script de la série à Jon Favreau et Dave Filoni qui se félicitaient encore de la saison 1 de The Mandalorian et qui préparaient la saison 2.

Jon Favreau et Dave Filoni étaient inquiets des ressemblances entre les deux séries. Elles suivent un combattant expérimenté qui protège un jeune apprenti. Il s’agit de Bébé Yoda avec lequel George Lucas avait un problème dans The Mandalorian et de l’enfant Luke Skywalker dans Obi-Wan Kenobi. Dark Maul aurait été le grand vilain à la poursuite du Jedi exilé et de son protégé. Anakin Skywalker, alias Dark Vador, ne faisait alors pas partie de la série.

Finalement, Jon Favreau et Dave Filoni ont demandé à Deborah Chow « d’aller plus loin », selon les sources de THR. Lucasfilm a alors recruté le scénariste Joby Harold pour aider à retravailler Obi-Wan Kenobi. Par conséquent, le rôle de Luke Skywalker qui avait été attribué à un enfant a été redistribué à Grant Freely, un jeune acteur encore méconnu. Dans l’histoire retravaillée d’Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen reprendra son rôle de Dark Vador. La mini-série de 6 épisodes est effectivement l’occasion idéale pour Lucasfilm de faire revenir Dark Vador.

