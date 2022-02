Obi-Wan Kenobi : une date de sortie pour la série Disney+

Crédit : Lucasfilm

Star Wars prépare énormément de productions pour Disney+. Après The Mandalorian, The Bad Batch ou encore Le Livre de Boba Fett, les spectateurs en auront pour leur argent ! Parmi les séries attendues, Obi-Wan Kenobi figure en tête de liste. On connaît déjà beaucoup de détails et notamment le retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vador. Mais une question demeure : à quelle période l’année 2022 sera diffusé ce programme ? Comme le rapporte LRM Online, un employé de Disney partage par mégarde l’information sur Twitter… Avant de supprimer le message en question !

Une boulette de la part d’un employé de Disney+

Un nouveau comics Obi-Wan Kenobi arrive en mai prochain et pour LRM Online, cette sortie coïncide avec celle de la série Disney+. Sans oublier qu’un employé de Disney+ a publié sur Twitter, l’identifiant @@TheBrandalorian, le message : « Notre Obi-Wan à nous arrive sur Disney+… en mai 2022 » en réponse à l’annonce de la bande dessinée.

La publication n’existe plus mais depuis, des screens tournent un peu partout pour diffuser l’information. On part donc sur un leak accidentel même si cette information reste à prendre avec des pincettes ! Même si @TheBrandalorian est passé en compte privé, preuve de la boulette.

On pourrait également se dire que l’employé voulait simplement parler du comics mais la mention de « Disney+ » interroge.

Une première de la série entre les 26 et 29 mai ?

En revanche, on estule que la série n’arrive pas le 4 mai, date anniversaire de Star Wars, car Moon Knight poursuivra sa diffusion. Les chances que Disney+ diffuse deux programmes inédits au même moment semblent minces. Même s’il ne faut jamais dire jamais !

La date possible semble entre les 26 et 29 mai, moment de la Star Wars Celebration. Il y a fort à parier que le premier épisode d’Obi-Wan Kenobi débute pendant cette période.

Les fans attendent avec impatience cette série dans laquelle Ewan McGregor et Hayden Christensen reviennent des années après la prélogie.

Source : LRM Online