Objets connectés pour les sportifs : les points à vérifier avant d’acheter

Les objets connectés pour sportifs se multiplient, offrant des fonctionnalités basiques ou évoluées. Pour vous aider à vous y retrouver et à choisir la meilleure option pour votre activité, nous avons rassemblé ici les critères à prendre en compte et les points à vérifier avant de vous décider.

Quelle est votre motivation première ? De quel budget disposez-vous ? Quel smartphone utilisez-vous ? Ce ne sont que quelques-unes des questions à se poser avant d’acheter une montre ou un bracelet connecté pour le sport. Pour vous aider à y voir plus clair nous avons listé les points à vérifier.

Vérifier la compatibilité avec votre smartphone

Quel système d’exploitation choisir ?

Les objets connectés pour sportifs ne sont pas forcément compatibles avec le smartphone ou la tablette que vous utilisez.

En effet, les montres se répartissent entre différents systèmes d’exploitation :

Google Wear OS est utilisé sans surprise par les Pixel Watch de Google, mais aussi par Samsung pour ses Galaxy Watch ou encore par Tag Heuer, Casio et Suunto.

est utilisé sans surprise par les Pixel Watch de Google, mais aussi par Samsung pour ses Galaxy Watch ou encore par Tag Heuer, Casio et Suunto. Apple WatchOS se trouve uniquement sur les montres Apple. Les montres d’autres marques peuvent fonctionner avec un iPhone mais souvent quelques fonctionnalités manqueront à l’appel. En revanche, l’inverse n’est pas possible, les montres Apple ne marchent pas avec les smartphones Android.

se trouve uniquement sur les montres Apple. Les montres d’autres marques peuvent fonctionner avec un iPhone mais souvent quelques fonctionnalités manqueront à l’appel. En revanche, l’inverse n’est pas possible, les montres Apple ne marchent pas avec les smartphones Android. OS propriétaires : Garmin, Polar, Huawei… beaucoup d’autres marques ont fait le choix de développer leur propres OS.

WatchOS ©Apple

Pour vous assurer que votre future montre va fonctionner avec votre smartphone, commencez par rechercher l’application de la marque et vérifiez si vous pouvez la télécharger.

Mais dans tous les cas, il est prudent d’enquêter au préalable avant l’achat. Vous pouvez consulter le site de la marque ou des distributeurs spécialisés comme i-Run pour confirmer la compatibilité avec votre smartphone.

Vous apprendrez ainsi que la Galaxy Watch6 est compatible uniquement avec les mobiles disposant d’Android 8.0 ou d’une version supérieure. Alors que les montres sous Wear OS ne fonctionnent correctement qu’avec un smartphone sous Android 6.0 ou une version supérieure pour ne citer que quelques exemples.

Quelles applications dédiées ?

Une application compagnon intuitive et ergonomique est indispensable. Elle doit permettre un suivi clair de vos performances, une synchronisation rapide des données et des options de personnalisation. Si l’interface est complexe ou peu fluide, cela peut limiter votre expérience utilisateur.

Prenez le temps de regarder comment se présente l’application pour voir si les informations qui comptent pour vous sont bien présentes et visibles.

Galaxy Watch Ultra ©Tom’s Guide.

Sport, santé, notifications… quelles fonctions comptent pour vous ?

Pour certains, être prévenus des appels entrants et notifiés pour les différents messages qui arrivent sont les fonctions les plus utiles que procurent les montres connectées. Mais elles sont capables de beaucoup plus.

Elles sont notamment très puissantes dans le domaine de la santé avec un suivi de la fréquence cardiaque très efficace qui a déjà fait ses preuves puisque plusieurs cas avérés de porteurs d’Apple Watch ont vu leur vie sauvée grâce à l’alerte de leur montre connectée.

Voici les principales caractéristiques à rechercher :

Suivi d’activité : Mesurez le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées pour surveiller vos efforts quotidiens.

: Mesurez le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées pour surveiller vos efforts quotidiens. Capteurs cardiaques : La mesure de la fréquence cardiaque est essentielle pour optimiser vos entraînements ou surveiller votre santé.

: La mesure de la fréquence cardiaque est essentielle pour optimiser vos entraînements ou surveiller votre santé. GPS intégré : Idéal pour suivre vos itinéraires sans avoir besoin de votre téléphone, notamment lors de vos courses ou randonnées.

: Idéal pour suivre vos itinéraires sans avoir besoin de votre téléphone, notamment lors de vos courses ou randonnées. Analyse du sommeil : Comprenez la qualité et la durée de votre sommeil pour améliorer votre récupération, avec des outils tels que ceux proposés par Fitbit.

: Comprenez la qualité et la durée de votre sommeil pour améliorer votre récupération, avec des outils tels que ceux proposés par Fitbit. Saturation en oxygène (SpO2) et VO2 Max : Des mesures avancées, particulièrement utiles pour les sportifs exigeants ou pratiquant des activités intenses.

: Des mesures avancées, particulièrement utiles pour les sportifs exigeants ou pratiquant des activités intenses. Altimètre et baromètre :Idéal pour les amateurs de trail ou de randonnées.

Mais il existe beaucoup d’autres fonctions plus ou moins spécialisées. Si vous êtes joueur de golf, nageur ou cycliste, il existe des modèles spécialisés pour chaque sport. Pour la comme la plongée sous-marine par exemple, la Suunto Ocean Steel est adaptée à l’utilisation du Nitrox ou de l’oxygène classique.

Le GPS, un incontournable

La présence d’un GPS dans une montre connectée est très courante dès lors que l’on passe la barre des 100 euros. Il permet de gagner en précision pour le suivi des itinéraires, la mesure des distances et les estimations d’altitude.

Il vous permettra ainsi d’obtenir des cartes détaillées de vos parcours sportifs que ce soit pour en conserver une trace ou pour les partager avec d’autres.

Pour ceux qui explorent régulièrement des territoires inconnus, il peut être intéressant de choisir un modèle qui intègre non pas un simple GPS mais un GNSS (pour global navigation satellite system).

Alors que le GPS n’utilise qu’une seule constellation de satellites américains, un GNSS prend en charge plusieurs systèmes satellites comme Glonass, Galileo, et BeiDou. La précision sera meilleure puisque la marge d’erreur passe de 1 mètre seulement vs 3 mètres pour un GPS, et cela où que vous soyez dans le monde.

On trouve des GNSS dans la Garmin Fenix 8, la Coros Vertix 2S, les Apple Watch Series 10 ou encore les Samsung Galaxy Watch7 pour ne citer qu’elles.

Garmin Fenix 7S ©Garmin

Résistance et durabilité

Une fois que vous avez choisi les fonctionnalités essentielles adaptées à votre activité, il est temps de considérer un autre facteur primordial : la résistance de votre appareil. Peu importe la qualité de ses capteurs si la montre ne peut pas résister à vos aventures sportives les plus extrêmes.

Étanchéité : que vous courriez par tous les temps, que vous souhaitiez garder votre montre sous la douche ou la porter lors de vos séances à la piscine, la question de l’étanchéité est primordiale.

Il faut donc vous tourner vers des modèles qui sont certifiés IP68. Cela signifie qu’ils peuvent être immergés dans de l’eau claire à une profondeur de 1,5 m pendant une heure maximum. Les modèles IP67 résistent eux à une immersion 0,5 m, pendant 30 minutes.

Si vous recherchez une montre pour de la plongée sous-marine, donc capable de résister à une immersion dans de l’eau de mer, il faudra vous tourner vers des modèles spécialisés qui proposent une résistance plus élevée (certifiés EN13319) comme l’Apple Watch Ultra 2.

Solidité : Pour une montre connectée résistante aux chocs, le choix des matériaux est essentiel. Le boîtier doit être conçu en acier inoxydable ou en titane, deux matériaux reconnus pour leur robustesse face aux impacts. Le titane, plus léger, offre également une excellente résistance à la corrosion. Les modèles en polycarbonate renforcé ou en résine sont aussi très performants, particulièrement pour les activités sportives ou extrêmes.

L’écran joue un rôle crucial. Le verre saphir est la référence pour sa résistance inégalée aux rayures et aux fissures, tandis que le Gorilla Glass, souvent utilisé, combine légèreté et solidité. Pour une solution plus économique, le verre minéral trempé reste une alternative intéressante.

Le bracelet doit également être robuste. Le silicone et le caoutchouc renforcé, absorbant bien les chocs, sont idéaux pour une utilisation intensive.

Apple Watch Ultra ©Apple

Autonomie de la batterie

L’autonomie des montres connectées varie largement en fonction de leurs fonctionnalités et de leur conception. Les modèles récents à batterie rechargeable offrent généralement une autonomie de 1 à 3 jours pour les montres dotées de nombreuses fonctionnalités. Ainsi, l’Apple Watch est régulièrement attaquée pour son autonomie qui dépasse à peine la journée. Seule la version Ultra permet de tenir jusqu’à 36h.

En revanche, des modèles plus simples, comme certains bracelets connectés (comme le Xiaomi Mi Smart Band), peuvent tenir entre 7 jours et plusieurs semaines.

Les montres axées sur les activités outdoor, comme les Garmin Enduro permettent d’atteindre une autonomie de 50 jours et jusqu’à 66 si on fait appelle à la recharge solaire.

Dans tous les cas, l’autonomie variera grandement selon l’usage que vous en avez. En effet, ceux qui utilisent le GPS intensivement devront s’attendre à une durée de vie de la batterie inférieure aux autres.

