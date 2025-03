On connait enfin la date de sortie du film en live action The Legend of Zelda

La sortie du film en prises de vues réelles The Legend of Zelda est officiellement fixée au 26 mars 2027. Pour l’instant, seul le réalisateur est connu, il s’agit de Wes Ball, à qui l’on doit la trilogie Le Labyrinthe entre autres.

© Nintendo

Toutes les adaptations de jeux vidéo en série ou en film ne sont pas forcément des réussites, qu’il s’agisse de live action ou de film d’animation. On pense notamment au film Minecraft dont la bande-annonce a reçu un accueil mitigé auprès du public, avec son mélange de live action et d’effets spéciaux numériques. Le film sort la semaine prochaine dans les salles.

Ou encore au film Borderlands sorti en août 2024 dont le scénariste n’est autre que Craig Mazin, le showrunner de la série The Last of Us. Malgré un casting 4 étoiles avec notamment Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis et Kevin Hart, les critiques presse n’ont pas été tendres, mais les fans du jeu vidéo semblent y avoir trouvé leur compte.

Peu d’infos sur le film The Legend of Zelda en live action

Pour l’heure, il s’agit du jeu vidéo mythique The Legend of Zelda, qui va sortir au cinéma en live action le 26 mars 2027. Et c’est une certitude, l’annonce a été publiquement faite sur la nouvelle application Nintendo Today, nouvellement mise en ligne lors du Nintendo Direct de jeudi soir, et relayée ensuite sur X, ce vendredi 28 mars, par le journaliste Geoff Keighley. Il s’agit d’une co-production entre Nintendo qui possède la licence et Sony, par le biais de sa société de production cinématographique Sony Pictures Entertainement. Déjà en 2023, des rumeurs avaient annoncé cette adaptation du jeu vidéo en live action, mais depuis, aucune autre information n’avait fuité.

Crédit : Nintendo

Pour l’instant, seule information connue, en dehors de cette date, c’est le réalisateur. Il s’agit de Wes Ball, connu entre autres pour la trilogie Le Labyrinthe et La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume sorti en 2024.

Pour superviser le projet, Shigeru Miyamoto, le créateur de Zelda, sera au poste de producteur, comme il l’avait fait en 2023 pour le film d’animation Mario, dont on connait le grand succès. D’ailleurs, on attend la suite des nouvelles aventures du plombier pour avril 2026.

Le projet est magnifique mais périlleux. Et on a hâte d’en savoir plus sur le casting de cette super-production.