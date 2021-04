One Punch Man : mais où est passé le chapitre 141 ?

Derrière l’omission du chapitre 141 de One Punch Man se cache un secret bien gardé et non un oubli involontaire.

Non, les auteurs de One Punch Man n’ont pas perdu le fil de leur édition. En se penchant sur la version originale du manga, on peut en effet constater que le chapitre 141 est aux abonnés absents. Il faut dire que les histoires s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. En effet, certains chapitres peuvent compter une centaine de pages là où d’autres n’en contiennent qu’une dizaine. Et selon les pays, la numérotation est différente. Au Japon, le dernier chapitre est le 143 tandis que sa version anglaise est le 140. Murata peut également redessiner certaines planches entre les différentes versions, ce qui explique également ces modulations de longueur.

One Punch Man : le mystère préservé autour du chapitre 141 – Crédit : Kurokawa

Chaque chapitre s’articule autour de personnages précis, et il semble que le chapitre 141 ait disparu, car les héros qu’il met en scène n’ont pas de lien direct avec les opus précédents.

Une explication rationnelle

Au Japon, nous en sommes donc au chapitre 143. Publié le 3 mars dernier, le chapitre 140 a rapidement été suivi par le 142, sorti pour sa part trois semaines plus tard. Le 140 se concentre sur King et Metal Beat, tandis que le 142 laisse une place importante à Child Emperor, Sweet Mask et Zombieman. Le dernier volume en date (143) aborde pour sa part les aventures de Genos et Fubuki. Mais il faut revenir un peu en arrière, pour mieux comprendre l’omission du chapitre 141.

Dans le volume 139, Saitama et Flashy Flash rencontrent un être divin qui leur propose un pacte : partager son pouvoir. Mais avant de conclure cet accord, les deux héros se retrouvent téléportés loin du siège de l’Association Monster par Blast. Tout cela se passe avant l’attaque de Tornado, qui réduit en poussière les lieux. Mais on ne sait rien de leur sort après cette péripétie. Le chapitre 141 pourrait donc donner davantage de détails sur la connexion avec l’être divin en offrant une large place à Blast ou Saitama.

Il est donc probable que le chapitre 141 ait disparu pour laisser la place à un chapitre ultérieur, pour mieux entretenir le suspens auprès des lecteurs. Son absence devient donc synonyme de mystère bien gardé. Il arrivera donc tôt ou tard, mais avec un numéro simplement diffèrent. Preuve que cela fonctionne : les fans continuent de spéculer à tout va et attendent désormais de voir leurs nombreuses théories se confirmer ou non.

Avec une franchise déjà très élargie, One Punch Man continue de surprendre ses lecteurs en préservant durablement son suspens. Il faudra encore se montrer patient pour connaître le sort réservé à Saitama et Flashy Flash après leurs derniers déboires.

Source : Screenrant

