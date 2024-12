One UI 6.1.1 : la dernière mise à jour de Samsung fatale pour certains Galaxy S22

Les détenteurs de Samsung Galaxy S22 pourraient avoir de mauvaises surprises avec la mise à jour One UI 6.1.1 : boucle de redémarrage infini, freezes aléatoires et crashs système.

© Sam3, forum Samsung

Si vous possédez un Samsung Galaxy S22 équipé d’un processeur Exynos 2200, il est probable que la mise à jour One UI 6.1.1, déployée en septembre 2024, occasionne de gros problèmes.

Ce n’est pas la première fois que cette mise à jour bloque les Samsung Galaxy. Au mois de juillet 2024, One UI 6.1.1 bloquait automatiquement l’installation d’applications provenant de sources tierces, mais avec une manipulation, il était possible de désactiver le bloqueur automatique. Cela n’augure rien de bon pour One UI 7, déjà retardé et toujours pas de bêta en vue.

One UI 6.1.1 bloque certains Galaxy S22 et Samsung ne fait rien

Parmi les nouveaux incidents relatés sur le forum de Samsung par des dizaines d’utilisateurs malchanceux de Galaxy S22, votre téléphone pourrait redémarrer à l’infini ou crasher sans raison apparente ou même se bloquer temporairement. Et toutes les manipulations classiques pour tenter de résoudre les problèmes, comme nettoyer le cache, redémarrer ou réinitialiser le téléphone, n’y changent rien.

L’assistance de Samsung suggère systématiquement le remplacement de la carte mère, ce qui n’est pas sans rebuter les propriétaires lésés, car cette réparation ne fait pas partie des garanties prises en charge par le constructeur.

Il semblerait que les Galaxy S23 soient épargnés ainsi que les Galaxy S22 équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 1, mais la mise à jour One UI 6.1.1 n’ayant pas encore été déployée sur tous les appareils, il est probable que d’autres modèles subissent aussi des dysfonctionnements dans les prochaines semaines.

Et les utilisateurs lésés sont furieux que Samsung n’ait pas encore communiqué sur les solutions possibles ou un correctif officiel.