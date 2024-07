One UI 7 : voici un aperçu inédit du nouvel écran de verrouillage des Samsung Galaxy

One UI 7 devrait introduire un nouvel écran de verrouillage sur les smartphones Galaxy : c’est la dernière fuite concernant la prochaine version de la surcouche pour Android 15 de Samsung. On attend maintenant la bêta de pied ferme.

© Envato

Les fuites concernant One UI 7 se multiplient. C’est normal, à mesure que la date de sortie d’Android 15 approche, la surcouche de Samsung se précise. Après avoir appris que One UI 7 pourrait copier l’une des meilleures fonctionnalités d’iOS, on a maintenant une meilleure idée de ce à quoi pourrait ressembler l’écran de verrouillage sur les smartphones Galaxy

chuvn8888 dévoile à quoi pourrait ressembler One UI 7

Grâce au tipster chuvn8888, nous avons obtenu un premier aperçu de l’écran de verrouillage sur One UI 7. Attention, tant que Samsung n’aura rien officialisé, il n’est pas certain que l’information soit exacte. Toutefois le leaker est de confiance : celui-ci avait déjà divulgué de nombreux détails sur One UI 7 qui semblent fiables.

D’après les captures d’écran de l’écran de verrouillage de One UI 7, la nouvelle fenêtre contextuelle de chargement de la batterie va changer. Dans la version actuelle, l’état de charge est indiqué par une simple ligne de texte, indiquant le temps avant la pleine charge. La version montrée par le leaker présente un nouveau widget en forme de pilule, dédié au chargement de la batterie.

Ce widget inclut une grande barre de progression de la charge, désormais placée entre les deux icônes redessinées du téléphone et de l’appareil photo. Ces dernières sont plus grandes et donc plus facilement accessibles. Globalement l’écran de verrouillage est mieux organisé.

chuvn8888 avait déjà montré précédemment à quoi pourrait ressembler l’icône de la Galerie photo de One UI 7, le design des icônes et des widgets, l’icône et l’interface de l’appareil photo, de même que le menu Paramètres de la surcouche Android.

Malheureusement, il semblerait qu’il faudra attendre encore un moment avant de pouvoir tester la bêta de One UI 7. Max Jambor du site Allround PC affirmait la semaine dernière que Samsung s’apprêtait à publier la première bêta le 29 juillet. Voici maintenant cette date révolue : le leaker Ice Universe spécialiste de Samsung est venu indiquer que la bêta est retardée à une date encore inconnue.

One UI 7 Beta has been delayed, the specific time is yet to be determined.

Not a bad thing, I hope to conduct beta testing after its basic framework is ready — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 30, 2024