One UI 8.5 fait apparaître des lignes vertes et roses sur ces Galaxy populaires

La mise à jour One UI 8.5 semble faire des siennes sur certains smartphones. Des utilisateurs de Galaxy S23 ont signalé que des lignes vertes et roses étaient apparues brusquement sur l’écran après l’installation.

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One UI 8.5 est disponible depuis quelques semaines pour les modèles de la gamme Galaxy S23. Cette mise à jour, qui introduit plusieurs nouveautés intéressantes, est toutefois accusée de provoquer un dysfonctionnement majeur. Certains propriétaires de Galaxy S23 se plaignent en effet de l’apparition de lignes vertes ou roses sur leur écran après avoir procédé à l’installation.

“Avant la mise à jour, mon téléphone fonctionnait parfaitement sans aucun problème d’affichage. Il n’a subi aucun choc, dommage physique, réparation ni contact avec l’eau. La ligne rose est apparue uniquement après la mise à jour logicielle, ce qui me laisse penser qu’il s’agit d’un problème d’affichage lié à cette mise à jour”, témoigne notamment un utilisateur sur le forum d’entraide de Samsung.

Les Galaxy S23 souffrent d’un bug d’affichage très embêtant

Le problème a été constaté aussi bien sur la version de base que sur le modèle Ultra. La mise à jour aurait fait chauffer fortement certains smartphones, provoquant l’apparition des lignes colorées. Malgré les témoignages, il est encore difficile d’affirmer avec certitude que le bug est lié au nouveau firmware. Cela semble toutefois très probable, d’autant que des dysfonctionnements similaires sont déjà apparus par le passé après l’installation de certaines mises à jour sur des Galaxy.

Si votre téléphone est impacté par ce bug d’affichage très handicapant, il faudra faire remplacer l’écran. Les Galaxy S23 ayant été lancés en 2023, de nombreux clients ne sont toutefois plus couverts par la garantie. Pour le moment, Samsung n’a pas indiqué si une prise en charge gratuite serait proposée dans ses centres de réparation agréés. Cela serait en tout cas la moindre des choses si la responsabilité de la mise à jour est bel et bien avérée.

A titre d’information, voici les prix pratiqués par Samsung pour le changement d’un écran :