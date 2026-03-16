One UI 9 se dévoile déjà, voici les premières images de la surcouche d’Android 17

Samsung prépare le lancement de One UI 9 et on peut d’ores et déjà commencer à admirer le résultat sur le Galaxy S26. Le constructeur vient de déployer une première mouture basée sur la Bêta 2 d’Android 17.

Après avoir lancé ses Galaxy S26 livrés avec One UI 8.5, Samsung peaufine sa partie logicielle. Le leaker X Tarun Vats vient de repérer une première version préliminaire de One UI 9 sur les serveurs du constructeur sud-coréen. Preuve que ce dernier a bien débuté le développement de sa nouvelle surcouche basée sur Android 17, suivant le même calendrier que l’année dernière.

Voici donc les premières captures d’écran de One UI 9 révélées par nos confrères de Sam Mobile qui sont parvenus à l’installer sur un Galaxy S26 Ultra :

One UI 9 : quelles sont les nouveautés prévues par Samsung ?

Cette mouture est basée sur la Bêta 2 d’Android 17 qui succède à la première Bêta sortie le mois dernier. Côté nouveautés, elle apporte plusieurs améliorations importantes, notamment au niveau du fenêtrage des applications et de la prise en charge des widgets sur l’écran de verrouillage. Elle permet également une meilleure adaptation des applications aux différentes tailles d’écran. Des fonctions de sécurité, comme la protection par mot de passe à usage unique via SMS ou le mode de protection avancée, sont également au programme, tout comme les notifications fractionnées.

Concernant les ajouts spécifiques de Samsung, One UI 9 permettra d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément sur Samsung Browse selon le site SammyGuru. “Ask AI” livré par Perplexity sera également intégré au navigateur. Les usagers pourront interroger l’assistant sur une page web ou d’autres sujets pendant la navigation, l’IA analysant à la fois le contenu de la page consultée et l’historique de navigation de l’utilisateur.

BREAKING



The first internal One UI 9 test build for the Galaxy S26 Series has been spotted on the server today. 👀



Build Version:

S948BXXU1BZC5/S948BOXM1BZC5/ S948BXXU1BZC5



Samsung has officially started One UI 9 development,following same timeline as last year.



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Si tout se déroule comme prévu, la version stable d’Android 17 devrait être disponible d’ici la mi-2026. Comme l’an dernier, l’objectif de Samsung serait de lancer cet été ses nouveaux smartphones pliables — les Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8 — non pas avec One UI 8.5, mais directement avec la version stable de One UI 9. Entre-temps, les différentes versions bêta de la surcouche devraient aussi être proposées sur les Galaxy S26 fraîchement lancés.