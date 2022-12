OnePlus 11 : aussi rapide que l’iPhone 14 Pro mais meilleur que le Galaxy S23

OnePlus 11 © OnePlus

La société OnePlus met tout en œuvre alors qu’elle se prépare à lancer le OnePlus 11. Bien que nous sachions déjà qu’un Snapdragon 8 Gen 2 alimentera l’appareil, nous ne pouvons pas dire avec exactitude cela se traduira en termes de performances.

Contrairement aux Galaxy S23 qui recevront une version overclockée du processeur octa-core de Qualcomm, OnePlus a choisi de donner au OnePlus 11 une configuration standard, avec un cœur principal d’une vitesse de 3,2 GHz contre 3,36 GHz sur les appareils de Samsung.

Le OnePlus 11, aussi puissant que l’iPhone 14 Pro

Le prochain produit phare d’Android a en revanche été repéré sur un second benchmark tiré de Geekbench 5. Un premier avait été repéré il y a quelques jours et on voyait bien que le OnePlus 11 battait le Samsung Galaxy S23 Ultra en résultat multicœur.

Malgré la vitesse réduite de son horloge, l’appareil affiche des chiffres impressionnants. Le OnePlus 11 affiche un score de 1493 en monocœur et de 5112 en multicœur sur GeekBench 5. Pour rappel, le Galaxy S23 Ultra affiche 1521 en monocœur et 4689 en multicœur, ce qui correspond aux performances de la puce A17 de l’iPhone 14 Pro.

À lire : OnePlus 11 : son design singulier se dévoile dans un nouveau leak

Benchmark OnePlus 11 © Geekbench 5

Il convient de noter que ces chiffres seuls ne disent rien sur l’utilisation réelle que vous aurez du smartphone. Vous devrez tenir compte des optimisations logicielles et d’autres paramètres tels que la dissipation thermique, par exemple.

Le OnePlus 11 devrait recevoir une batterie de 5000 mAh avec chargement VOOC, jusqu’à 16 Go de RAM et un nouveau triple appareil photo de 50 MP. Aucune date de sortie officielle n’a pour l’instant été annoncée par OnePlus, mais il devrait être dévoilé courant janvier ou février, avec une sortie en mars ou en avril 2023.