OnePlus 8T : on en sait plus sur son écran et sa recharge rapide Warp Charge

OnePlus a fait le choix de dévoiler son smartphone avant l’heure, en donnant aux journalistes des parties de la fiche technique, et en donnant des indices concernant les nouvelles fonctionnalités, comme une recharge rapide plus performante.

OnePlus 8T – Crédit : Pricebaba / Steve Hemmerstoffer

Selon TechRadar, Pete Lau a confirmé que l’écran plat de son OnePlus 8T allait bien être équipé d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme le OnePlus 8 Pro. En outre, Lau a confirmé que le OnePlus 8T utilisera un écran flexible 2,5D, une autre première pour l’entreprise. « Par rapport aux panneaux ordinaires, l’écran flexible 2,5D offre une meilleure perméabilité à la lumière et peut atteindre une luminosité maximale de 1100 nits. », a déclaré Lau. Cela correspond à la luminosité de l’écran du OnePlus 8, que nous avons pu tester. C’est un peu moins lumineux que le OnePlus 8 Pro, mais largement suffisant pour tous les utilisateurs.

Il a également ajouté que la société a testé et calibré l’écran du OnePlus 8T avec rigueur et a affirmé qu’il offrira la plus grande précision de couleur possible dans toute l’industrie. Lau affirme que OnePlus « a soumis les écrans au même processus rigoureux de calibrage des couleurs que la série OnePlus 8 et a atteint une fidélité des couleurs (JNCD) d’environ 0,3. ».

L’écran devrait aussi prendre plus de place sur la face avant, avec un ratio écran/corps impressionnant de 91,9 %, contre 90,8 % sur le OnePlus 8 Pro. L’écran aurait déjà été testé par les experts de DisplayMate, et aurait obtenu la note maximale A+.

La charge rapide améliorée se confirme

Les OnePlus 8 et 8 Pro doivent se contenter d’une charge rapide de 30W quand une partie de ses concurrents ont déjà beaucoup plus, comme le OPPO Find X2 que nous avons pu tester, qui possède une charge rapide 65W. OPPO, Xiaomi, Vivo et Realme ont même annoncé des recharges rapides à plus de 120W.

OnePlus a lancé une page pour le OnePlus 8T sur son site internet, montrant ce qui semble être un rendu de la Warp Charge de l’entreprise alimentant une paire de batteries. Un système de charge double est un projet sur lequel OPPO a travaillé avec sa technologie de charge SuperVOOC.

Les 4500 mAh du OnePlus 8T ne seraient donc pas contenus dans une batterie, mais bien deux batteries, ce qui permettrait à OnePlus de proposer une recharge rapide d’au moins 65W. Pour rappel, le OPPO Find X2 ne met que 35 minutes pour se recharger de 0 à 100 %. Le OnePlus 8T sera présenté le 14 octobre et pourrait être moins cher que le OnePlus 8 à sa sortie.

Source : TechRadar