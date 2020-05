Oppo : une série limitée Reno Ace 2 aux couleurs de Neon Genesis Evangelion

Crédits : Oppo

Sorti en 1995 au Japon et en 1998, 新世紀エヴァンゲリオン ou Neon Genesis Evangelion, est l’un des animes les plus célèbres et les plus appréciés. Son univers post-apocalyptique met en scène de géants robots, les EVA, aux prises avec de mystérieuses créatures géantes, les Anges. Il a depuis été adapté en manga et dans un nombre incalculable de jeux vidéo.

10 000 exemplaires seulement pour cette série exclusive

25 ans après sa sortie initiale, la licence Neon Genesis Evangelion est bien vivante, le quatrième film bien qu’ayant été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19 arrivera normalement cette année. C’est à l’occasion de cet anniversaire qu’Oppo a décidé de créer un smartphone inspiré de la série. Sa coque violette avec des pointes de vert reprend les couleurs du robot Evangelion Unit-01, le plus iconique de l’anime. Il ne s’agit pas des Oppo Find X2 et Lite récemment annoncés et que nous avons testé pour vous, mais du Reno Ace 2.

Crédits : Oppo

Oppo ne s’est pas contenté de colorer un Reno Ace 2 aux couleurs du robot de Shinji et Rei. Le constructeur chinois est allé jusqu’à imaginer un packaging complet qui séduira les plus fans. En effet, chaque objet dans la boite reprend un élément de la série. La boite, estampillé d’un tampon « Top secret » révèlera une capsule provenant directement de NERV, la mystérieuse société en charge des EVA. Elle héberge le smartphone, une coque de protection, une paire d’écouteurs, un chargeur et l’outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM qui est en fait une version miniature de la Lance de Longinus.

Pour s’offrir l’un des 10 000 coffrets qu’Oppo mettra en vente le 1er juin, il faudra débourser 4399 yuans, soit 555 euros. D’autres accessoires aux couleurs d’Evangelion sortiront également, eux aussi limités à 10 000 exemplaires, parmi lesquels une montre Oppo Watch aux couleurs d’Asuka à 275 euros et une paire d’écouteurs vraiment sans-fil reprenant les couleurs de Rei pour 50 euros. Enfin, un chargeur sans fil sera lui vendu 38 euros et limité à 5000 pièces. Cette série limitée sera réservée à la Chine, mais il y a aucun doute que certaines pièces seront vendues sur Aliexpress et autres.

Crédits : Oppo

Source : Engadget