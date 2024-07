Optimus : le robot humanoïde de Tesla a enfin sa date de sortie, c’est pour bientôt

La date est annoncée. Officialisé par Elon Musk en grande pompe, Optimus, le robot humanoïde de Tesla, promet de changer le monde du travail. D’ici peu, ce robot accessible et polyvalent devrait enfin envahir les usines Tesla et les foyers, automatisant des tâches répétitives ou dangereuses.

Optimus en action © Tesla

Elon Musk, qui affronte en ce moment une perte de chiffre d’affaires chez Tesla, vient d’annoncer le lancement imminent d’Optimus, un robot humanoïde qui promet de transformer divers secteurs. Ce projet ambitieux, dévoilé pour la première fois lors du Tesla AI Day en 2021, vise à créer un robot amical et sécurisé, capable d’accomplir des tâches auparavant réservées aux humains.

Un prix abordable et des possibilités « illimitées »

Optimus est conçu pour ressembler à un humain, mesurant environ 1,73 mètre et pesant près de 57 kilogrammes. Cette apparence humanoïde lui permet de se déplacer facilement dans les environnements construits pour les personnes, que ce soit à la maison ou au travail. Grâce à ses bras et ses jambes articulés, il est capable de manipuler des objets et d’effectuer des mouvements complexes, rendant son assistance précieuse dans de nombreux contextes.

Ainsi, le robot Optimus devrait être introduit dans les usines Tesla dès 2025, avec une production de masse prévue pour 2026. Ce calendrier ambitieux fait suite à des essais déjà en cours dans l’une des usines Tesla, selon le rapport financier du deuxième trimestre 2024. Ce robot fonctionnera de manière autonome grâce à ses batteries et, bien que les détails exacts de ses missions initiales n’aient pas été divulgués, on peut s’attendre à des applications variées et innovantes comme… plier du linge.

Proposé à un prix de moins de 20 000 dollars, Optimus ne se destine pas seulement aux entreprises, mais pourrait également séduire les foyers privés. Cette accessibilité tarifaire est susceptible de stimuler l’adoption du robot dans des domaines aussi variés que la production industrielle, la santé, et la logistique. Optimus pourrait, par exemple, prendre en charge des tâches répétitives et dangereuses, façon Detroit: Become Human.

Chez Tesla en 2025, production de masse en 2026 ?

Inspiré par les innovations de Tesla dans le domaine des véhicules autonomes, Optimus est équipé de capteurs et de caméras qui lui permettent de voir et de comprendre son environnement. Ces capteurs, combinés à un réseau neuronal, lui permettent d’apprendre continuellement et de s’adapter à des situations nouvelles, un peu comme un assistant personnel qui devient de plus en plus efficace au fil du temps.

Reste à savoir s’il sera bel et bien mis en service en 2025, car si Elon Musk est connu pour ses promesses ambitieuses, la réalité de ses réalisations n’est pas toujours à la hauteur des attentes.