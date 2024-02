Orange n’en finit pas d’augmenter ses prix : votre facture va encore grimper

©Orange

Orange, le fournisseur d’accès à internet numéro un en France, dispose d’un panel d’offres assez conséquent. Celles-ci sont souvent amenées à changer, et il n’est pas rare que leur prix soit revu à la hausse. Une augmentation qui est souvent due à l’évolution des charges du FAI.

Ainsi, il y a peu, Orange avait augmenté les tarifs de ses offres promotionnelles arrivant à échéance. Malheureusement, une nouvelle hausse des tarifs se profile à l’horizon, et cette fois-ci, elle concerne des offres historiques du FAI.

Orange augmente les prix de son offre Open

Alors que l’opérateur a récemment lancé sa nouvelle Livebox 7, des offres désormais absentes du catalogue Orange vont augmenter. C’est le cas notamment de l’abonnement Open combinant services mobiles et internet fixe. C’est via un mail envoyé à ses clients que le FAI les a notifiés de cette hausse imminente.

L’augmentation représente 2 euros supplémentaires par mois et fait suite à une hausse similaire ayant eu lieu en 2022. Orange justifie cette hausse en mettant en avant l’évolution de son service. Le FAI suggère que la montée des prix est liée à l’ajout de données supplémentaires sur ses forfaits mobiles. Le but étant de “vous offrir une meilleure expérience”.

Malheureusement, comme bien souvent, il est impossible de refuser cette augmentation de l’offre. Ainsi, un client mécontent sera obligé de basculer sur deux offres distinctes en cas d’opposition. Orange précise néanmoins que selon l’article L224-33 du code de la consommation, il est possible, suite à cette nouvelle, de résilier sans frais son abonnement pendant 4 mois.

Quel choix pour les clients Orange ?

En somme, les clients du FAI bénéficiant de ce type d’offre historique n’ont pas énormément de choix à leur disposition. Soit ils acceptent l’augmentation sans broncher, soit ils changent d’offres avec une hausse potentielle de leur mensualité.

Le but de cette augmentation est sans doute de rendre les offres comme Open plus compétitives ou de pousser les clients vers d’autres offres plus récentes. En revanche, cette décision d’Orange est assez maladroite. Elle intervient alors que la concurrence se fait plus rude en ce début d’année.

En effet, Free vient tout juste de dévoiler sa nouvelle Freebox Ultra, et ses offres sont particulièrement intéressantes. Un client mécontent de l’augmentation des prix d’Orange pourrait trouver des alternatives sérieuses chez la concurrence.

Finalement, le fournisseur pourrait avoir fait le mauvais choix. Bien qu’elle ne concerne pas l’ensemble des offres, il est peu probable que cette augmentation soit bien accueillie. En pratiquant une nouvelle hausse de sa tarification, Orange pourrait s’aliéner des clients ayant été fidèles jusque-là.