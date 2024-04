Orange : un décodeur Android serait en préparation, une image dévoilée

Selon une image partagée sur X et depuis supprimée, Orange préparerait un nouveau décodeur sous Android TV. Ce qui permettrait un accès plus large à des apps de divertissement en téléchargement sur le Google Play Store.

Orange préparerait un décodeur Android TV selon une image autrefois disponible sur son site

L’image a depuis été supprimée du site d’Orange

Un décorateur Android TV par Orange permettrait d’installer des apps du Play Store

Alors qu’Orange prépare une guerre judiciaire contre Free autour de la 5G, un nouveau décodeur a été repéré. Selon la première image disponible dans le X ci-dessous, cet appareil tournerait sous Android TV, une première pour le FAI qui mise habituellement sur son propre écosystème. L’avantage ? Offrir un support plus modifiable et ouvert aux utilisateurs.

Le décodeur Android TV repéré sur le site d’Orange

Avec Android TV, ce futur décodeur promet de faire tourner les applications du Play Store de Google. Donc les apps de streaming, le gaming et autres réseaux sociaux, ce qui permettrait une utilisation plus large et confortable aux utilisateurs. Forcément, on imagine que l’appareil embarquerait le Bluetooth pour permettre de connecter une manette, par exemple. Plutôt pratique si l’on veut jouer à un jeu en local ou en cloud gaming via des services comme Nvidia GeForce Now ou le Xbox Game Pass.

Dans les faits, ce décodeur Orange serait le meilleur allié d’un divertissement plus large que les précédents modèles de l’opérateur. Il faut toutefois noter qu’un tel appareil sous Android TV n’a rien d’étonnant puisque les abonnés de la branche polonaise y ont droit. Alors pourquoi pas en France, pays d’origine du FAI ? Pour rappel, l’entreprise est bien implantée en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

L’image du décodeur Orange a été retiré du site

Bien évidemment, cette information reste à prendre avec des pincettes même si beaucoup d’indices, comme le screen du X ci-dessus, mettent sur la piste de son existence. Depuis, l’auteur du tweet précise tout de même que l’image du décodeur a été retirée du site d’Orange.

En plus de miser sur le divertissement, ce décodeur pourrait être le choix parfait des utilisateurs de téléviseurs un peu plus anciens qui ne permettent pas d’installer des applications. Il suffira de passer par l’appareil pour bénéficier de tous les avantages d’Android. Un système d’exploitation fiable, qui a fait ses preuves, et doté d’une large bibliothèque d’apps.

Reste à attendre l’annonce de ce nouveau décodeur mais surtout, son prix et autres caractéristiques. Les autres box comme celles de Free n’ont qu’à bien se tenir, Orange prépare la riposte.