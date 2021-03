Oubliez l’ASUS ROG Phone 5, le ROG Phone 7 a déjà été certifié par le SIG

Il ne serait pas étonnant qu’ASUS travaille déjà sur le successeur du ROG Phone 5, mais il est assez surprenant que celui-ci soit déjà certifié plus d’un an à l’avance, il pourrait alors s’agir d’un autre smartphone.

Gamme ASUS ROG Phone 5 – Crédit : ASUS

L’organisme de certification Bluetooth SIG vient de certifier un smartphone d’ASUS, que l’on connait pour l’instant sous le numéro de modèle ASUS_I007D. Comme le ROG Phone 5 portait le numéro de modèle ASUS_I005D, on peut supposer que ce nouveau smartphone pourrait être le ROG Phone 7. Cependant, il est encore bien trop tôt pour apercevoir un successeur à l’horizon.

En effet, le Snapdragon 888 vient également à peine de sortir, et même si Qualcomm travaille déjà sur son successeur pour les téléphones haut de gamme de 2022, on doute que les fabricants de smartphones travaillent déjà sur des prototypes aussi avancés. La certification du SIG nous apprend néanmoins que ce smartphone sera compatible avec le Bluetooth 5.2.

Il pourrait plutôt s’agir du Zenfone 8

Le candidat le plus probable est le futur Zenfone 8, qui succèdera directement à l’ASUS Zenfone 7, dont nous avions testé la déclinaison Pro. Celui-ci proposait d’excellentes performances et un mécanisme innovant nommé « Flip caméra » qui lui permettait de faire pivoter les capteurs arrière pour les utiliser en tant que capteurs frontaux.

Ce module photo avait non seulement permis au smartphone de proposer des photos et vidéos en selfie souvent plus intéressantes que ses concurrents, mais il avait également permis à l’ASUS Zenfone 7 Pro d’être désigné comme meilleur photophone de 2020 lors du blind test géant du célèbre youtubeur américain MKBHD.

Pour l’instant, on ne sait pas si l’ASUS Zenfone 8 va retenir le module « flip » sur cette génération, mais les fuites récentes laissent entendre que les Zenfone 8 devraient revenir à un design plus classique. Les ASUS Zenfone 7 avaient été dévoilés l’année dernière à la fin du mois d’août, on peut donc s’attendre que son successeur soit dévoilé à la même période.

Source : 91mobiles