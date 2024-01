Meilleur PC portable Asus : quel modèle acheter en 2024 ? 

Le géant taïwanais Asus est un des leaders du secteur de l’informatique en France. Et c’est encore plus vrai quand on parle de PC portable. Il y a des modèles avec tous types de configurations et adaptés à tous les budgets. Découvrez notre sélection des meilleurs ordinateurs portables Asus.

Notre top 3 des meilleurs PC portables Asus

Asus Zenbook UM3504DA, un PC polyvalent à moins de 1000 € 899€ Voir 899€ Voir 999.99€ Voir 999.99€ Voir 999.99€ Voir Asus Zenbook S13 OLED, la valeur sûre chez Asus 1,299.99€ Voir 1,599.99€ Voir 1,599.99€ Voir Asus TUF Gaming F15, le bon rapport qualité/prix pour un PC portable gaming 1,342.89€ Voir 1,350.43€ Voir 1,380.77€ Voir

Asus est une référence dans le domaine des PC portables. Que vous cherchiez un modèle pour du télétravail ou pour le gaming, il est possible de trouver son bonheur dans le catalogue de la marque taïwanaise. De l’entrée de gamme au haut de gamme, le fabricant propose des produits capables de répondre à tous les besoins et à tous les budgets. On retrouve par exemple, les gammes des Vivobook et des Zenbook qui regroupent en général le milieu de gamme du constructeur. Enfin, ce dernier propose aussi une console portable, l’Asus ROG Ally.

L’entreprise possède aussi une sous marque totalement dédiée au gaming : Republic of Gamers (ROG). Dans cette catégorie on retrouve des ordinateurs portables performants avec des prix allant d’un peu moins de 1000€ à presque 4000€. De même, cette filiale est réputée pour ses accessoires, comme les souris et les claviers gaming. Retrouvez ici notre comparatif des meilleurs PC portables Asus.

À lire aussi : retrouvez ici notre guide des meilleurs PC portables

Asus Vivobook S1404VA, un PC portable abordable et polyvalent

Asus Vivobook S1404VA Un PC portable abordable et polyvalent 934.99€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre

799.99€ Voir l’offre On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Performances correctes

Performances correctes Bonne autonomie

Bonne autonomie Connectique complète

Connectique complète Clavier et pavé tactile très réussi On n’aime pas Qualité d’affichage un peu limitée

Qualité d’affichage un peu limitée Absence lecteur d’empreintes

Absence lecteur d’empreintes Chargeur propriétaire

On commence cette sélection par un produit performant, disposant d’un très bon rapport qualité/prix, l’Asus Vivobook (S1404VA). Ce dernier a la particularité de ne pas disposer de la technologie OLED, mais d’une dalle LED de 14 pouces.

Sinon, l’écran est rafraîchi à 60 Hz et dans l’ensemble la qualité d’affichage est correcte pour cette gamme. Cependant, cette dernière reste inférieure aux versions OLED, mais ici le tarif est inférieur à ces derniers. Ensuite, il est équipé d’un processeur Intel Core i5 1335-U épaulé par 16 Go de ram. En termes de performances, ce n’est un pas un modèle gaming, cependant il offre une bonne puissance pour un appareil de sa catégorie.

De plus, il embarque un SSD de 512 Go de capacité de stockage. Enfin, comme souvent de nos jours, fin retrouve la puce Intel Graphics. Une nouvelle fois sur un ordinateur de la marque, la connectique est plus que complète. En effet, il possède un port USB-C, trois ports USB-A ainsi qu’une prise jack et un port HMDI. Hélas, la webcam de 720p se révèle de faible qualité.

Pour terminer, sa batterie (Li-ion, 3 cellules) assure une autonomie d’environ 8 heures d’après le fabricant. Normalement, vous tiendrez aisément une journée loin d’une prise. En résumé, à ce tarif, difficile de trouver un meilleur PC portable que l’Asus Vivobook S1404VA.

Asus Zenbook UM3504DA, un PC polyvalent à moins de 1000 €

Asus Zenbook UM3504DA Un PC polyvalent à moins de 1000 € 899€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre

999.99€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Qualité d’affichage

Qualité d’affichage Performances correctes

Performances correctes Connectique complète

Connectique complète Présence d’un pavé numérique On n’aime pas Autonomie limitée

Autonomie limitée Absence lecteur d’empreintes

Absence lecteur d’empreintes Faible qualité de la webcam

On continue ce comparatif avec l’Asus VivoBook UM3504DA, un ordinateur portable milieu de gamme, tout juste sous la barre des 1000 euros. Côté design, il ne sort pas de l’ordinaire, mais cela n’est pas nécessairement dérangeant. Dans tous les cas, il embarque une dalle OLED de 15,6 pouces. Ici le taux de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz, ce qui reste assez rare chez le fabricant. Bien évidemment, la qualité d’affiche se montre excellente.

Sinon, il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 (7735U) avec 8 coeurs et 16 thread). Enfin, la fréquence maximale est de 4,8 GHz. Sinon, on retrouve sur ce modèle la puce AMD Graphics. Le tout est accompagné par un SSD PCIe de 512 Go de capacité de stockage et par 16 Go de mémoire vive. Ce n’est pas pour autant un PC gaming, mais il est capable de faire tourner des jeux peu gourmands. Le clavier est lui rétroéclairé et la est un peu légère pour un ordinateur Asus.

Ici, il y a seulement deux ports USB dont un au format USB-C 3.2, un connecteur HMDI 2.1 et une prise jack. Connaissant le fabricant nous sommes un peu déçus par ce point. Cependant, vous pouvez toujours vous procurer un Hub USB-C pour compléter l’ensemble. Pour finir, sa batterie (Li-ion, 4 cellules) d’une capacité de 67 Wh offre une confortable autonomie. Pour conclure, ce VivoBook UM3504DA est un excellent choix de PC portable sous la barre des 1000 euros.

Asus Zenbook S13 OLED, la valeur sûre chez Asus

Asus Zenbook S13 OLED La valeur sûre de chez Acer 1,299.99€ Voir l’offre

1,599.99€ Voir l’offre

1,599.99€ Voir l’offre On aime Bonne qualité d’affichage…

Bonne qualité d’affichage… Très bonne autonomie

Très bonne autonomie Rapide à recharger

Rapide à recharger Performances correctes

Performances correctes Qualité de la webcam On n’aime pas … mais l’écran est un peu trop brillant

… mais l’écran est un peu trop brillant Absence lecteur d’empreintes et de cartes mémoires

On monte en gamme avec l’Asus Zenbook S13 OLED, un des derniers-nés du fabricant taïwanais. C’est un produit au bon rapport qualité/prix, qui se pose comme un concurrent direct aux MacBook. Cependant, il faut reconnaître un design moins réussi que sur ces derniers. Sinon, son écran est équipé d’une dalle OLED de 13,3 pouces rafraîchie à 120 Hz. La qualité d’affichage est très bonne sur cet appareil, mais on regrette un côté assez brillant. Ensuite, il embarque un processeur Intel Core i7-1355U (10 coeurs et 12 threads) avec une fréquence pouvant atteindre 5 GHz.

Côté carte graphique, on retrouve encore une fois le Intel Graphics. Dans l’ensemble, les performances sont vraiment bonnes. Ce modèle dispose également d’une connectique complète à la vue de son gabarit. Il possède un port USB-A, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un connecteur HDMI et une prise jack. De plus, la webcam embarquée a une résolution de 1080p, parfaite pour les visioconférences. Seul bémol, l’espace clavier est un peu petit. Mais il se révèle agréable à utiliser, si ce format vous convient.

Dernier point, sa batterie lui permet de tenir largement 10 heures. De plus, son chargeur 65W est capable de recharger l’appareil en seulement 1h30. Pour résumer, si vous cherchez un bon PC portable pour le télétravail, l’Asus Zenbook S13 OLED est un choix tout indiqué.

Asus Zenbook 14 OLED, le meilleur rapport qualité/prix

Asus Zenbook 14 OLED Le meilleur rapport qualité/prix 999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Qualité d’affichage

Qualité d’affichage Excellentes performances

Excellentes performances Bonne autonomie

Bonne autonomie Connectique complète On n’aime pas Faible qualité de la webcam

Faible qualité de la webcam Absence antireflet

On reste avec la gamme des Zenbook avec le 14 OLED (UX3402ZA). Dans le catalogue Asus, c’est probablement le modèle avec le meilleur rapport qualité/prix. Pour ce tarif, on retrouve un processeur Intel core i7-1260P couplé à 16 Go de ram. Ce dernier embarque 12 coeurs et 16 threads avec une fréquence pouvant atteindre 4,7 GHz.

Ensuite, pour une énième fois, on trouve la puce graphique Intel Iris Xe. Dans l’ensemble, les performances sont excellentes pour un appareil de cette catégorie. Cela est aidé par la présence du puissant processeur i7. De plus, il dispose de 512 Go de capacité de stockage SSD. Son écran, lui possède une dalle OLED de 14 pouces avec un truc de franchissement de 90 Hz. Le rendu est vraiment séduisant, mais on regrette l’absence d’un système antireflet.

Sinon, comme souvent chez Asus, la connectique est complète. Cette dernière dispose d’un port USB-A, de deux ports USB-C Thunderbolt 4, d’un port HDMI, d’une prise jack et d’un lecteur de cartes mémoires microSD. Enfin, sa batterie (Li-ion, 4 cellules) d’une capacité de 63 Wh assure une solide autonomie. En bref, le Zenbook 14 OLED est un modèle très intéressant pour le télétravail ou pour les personnes se déplaçant fréquemment.

Récemment, nous avons pu tester le Zenbook 15 OLED (UM3504) qui offre également un bon rapport qualité/prix. Les deux produits sont similaires, mais cette nouvelle version dispose d’une plus grande diagonale.

Asus TUF Gaming F15, le bon rapport qualité/prix pour un PC portable gaming

Asus TUF Gaming F15 Le bon rapport qualité/prix pour un PC portable gaming 1,342.89€ Voir l’offre

1,350.43€ Voir l’offre

1,380.77€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix pour un PC portable gaming

Excellent rapport qualité/prix pour un PC portable gaming Qualité d’affichage

Qualité d’affichage Excellentes performances

Excellentes performances Connectique complète On n’aime pas Tendance à chauffer avec certains jeux

Avec l’Asus TUF Gaming F15 (TUF507ZU4), nous arrivons sur les PC portables gaming. Et ce dernier dispose d’un excellent rapport qualité/prix dans sa catégorie. Comme souvent avec les modèles gaming du fabricant taïwanais, on remarque tout de suite le design particulièrement réussi. Côté technique, il dispose d’un écran de 15,6 pouces avec une dalle IPS Full HD rafraîchie à 144 Hz.

Ce dernier est accompagné par la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050. Elle offre de superbes performances et est compatible Ray Tracing. Ensuite, pour le processeur on trouve l’Intel Core i7-12700H épaulé par 16 Go de ram. Une nouvelle fois, le résultat se révèle excellent. Pour terminer sur ce point, il a 512 Go de capacité de stockage SSD. Niveau connectique, vous vous en doutez, cette dernière est très complète. On retrouve deux ports USB-A et deux autres USB-C, mais aussi un port HMDI 2.1 parfait si vous voulez le brancher à votre TV.

Cependant, on note la faible qualité de la webcam intégrée dans le châssis. Enfin, niveau autonomie, il tiendra aisément 7 heures, mais sur ce point, cela va beaucoup différer selon votre utilisation. En bref, il est difficile de trouver un PC portable gaming avec un aussi bon rapport prix et performances que cet Asus TUF Gaming F15.

Asus ROG Strix SCAR 18, le meilleur PC portable gaming

Asus ROG Strix SCAR 18 Le meilleur PC portable gaming 3,803.98€ Voir l’offre

3,299.99€ Voir l’offre

3,399.99€ Voir l’offre

3,699.98€ Voir l’offre

3,899.99€ Voir l’offre

3,999.99€ Voir l’offre

3,999.99€ Voir l’offre On aime Performances incroyables

Performances incroyables Silencieux…

Silencieux… Carte graphique de qualité

Carte graphique de qualité Qualité d’affichage

Qualité d’affichage Connectique complète On n’aime pas Tarif vraiment élevé

Tarif vraiment élevé … sauf en mode Turbo

… sauf en mode Turbo Lourd et encombrant

Pour terminer ce comparatif, nous allons évoquer le Asus ROG Strix SCAR 18. C’est certainement le meilleur PC portable gaming actuellement disponible sur le marché (également le plus onéreux). Cet appareil Republic of Gamers possède une solide fiche technique, mais pèse tout de même un peu plus de 3 kg. Tout d’abord, son écran dispose d’une dalle IPS de 18 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 240 Hz.

De plus, elle est compatible avec la technologie G-Sync. Il est équipé d’un processeur Intel Core i9-13980HX avec une fréquence atteignant 5,2 GHz. Enfin, il est épaulé par pas moins de 32 Go de ram. L’ensemble offre des performances extraordinaires. Et haut de gamme oblige, il embarque 1 To de capacité de stockage SSD. On trouve ici une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4080 (12 Go GDDR6). Cette dernière offre comme toujours un superbe résultat. Quoiqu’il arrive, avec ce modèle il est possible de faire tourner n’importe quel jeu, peu importe la résolution choisie.

Sans entrer dans le détail, sachez juste que la connectique est très complète comme attendu à la vue de son tarif. Dernier point, la batterie (Li-ion polymère 4 cellules) offre à peine plus de 5 heures d’autonomie. Mais cela n’est pas très surprenant connaissant la puissance de son processeur. Pour conclure, le Asus ROG Strix SCAR 18 est sans conteste le meilleur PC portable gaming du moment. Cependant, on regrette quand même son prix de 4000 euros.

🇹🇼 Qui est le fabricant Asus ?

Asus est une entreprise taïwanaise fondée en 1989 par 4 anciens ingénieurs de Acer. Son nom est inspiré du cheval ailé Pégase (Pegasus en latin) de la mythologie grecque. La marque s’est fortement développée au fil des décennies pour devenir un des leaders du marché de l’informatique. En France, le constructeur se classe en deuxième position des ventes de PC portables.

Mais en plus des ordinateurs, le géant taïwanais propose des accessoires (souris, claviers, etc.) et des composants (cartes mères, etc.) pour les ordinateurs. On retrouve même des smartphones dans son catalogue comme le ROG Phone 7 Ultimate ou le Zenfone 10. Ces derniers, sont généralement, d’excellents mobiles.

💻 Bien comprendre les différentes gammes Asus ?

Vous avez dû le constater au cours de ce guide, Asus dispose de plusieurs gammes de PC portables différentes. Nous avons listé pour vous les principales catégories.

Asus ROG et TUF : les deux gammes regroupent les modèles gaming du fabricant. La première regroupe les appareils haut de gamme, tandis que la seconde concentre les produits d’entrée de gamme. Pour finir, TUF signifie « The Ultimate Force »

les deux gammes regroupent les modèles gaming du fabricant. La première regroupe les appareils haut de gamme, tandis que la seconde concentre les produits d’entrée de gamme. Pour finir, TUF signifie « The Ultimate Force » Asus Zenbook : ici, on trouve généralement des versions de milieu/haut de gamme ayant la particularité d’être légers et fins.

ici, on trouve généralement des versions de milieu/haut de gamme ayant la particularité d’être légers et fins. Asus Vivobook : dans cette catégorie, on retrouve de nombreux modèles d’entrée de gamme. Ce ne sont pas toujours les meilleurs, mais ils offrent une bonne polyvalence.

Ces trois catégories sont les plus répandues sur le marché actuel, mais la marque propose aussi des ChromeBook et une série appelée ProArt Studiobook. Cette dernière comme son nom l’indique s’adresse aux professionnels du design ou de professions similaires. Ils sont généralement bien équipés au niveau des composants.

🖥 Nos autres guides autour des PC portables