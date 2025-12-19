Oubliez le chaos des onglets, Google invente la navigation du futur

Google ne se contente plus d’améliorer son moteur de recherche, il mise désormais sur l’intelligence artificielle pour transformer radicalement la façon dont nous naviguons sur le web.

Google Disco : vos onglets deviennent intelligents grâce à l’IA

Google se prépare à changer de manière radicale notre façon d’explorer le web. Dans le cadre de cette ambition, l’entreprise place l’intelligence artificielle au centre pour offrir une expérience de recherche interactive et personnalisée à chaque utilisateur. C’est dans cette optique qu’est né Disco, un navigateur expérimental, accompagné de GenTabs, un outil propulsé par le moteur Gemini 3.

Google veut réinventer la recherche en ligne

Google a déjà intégré le Mode IA à son moteur de recherche, mais Disco va plus loin en transformant vos onglets ouverts en véritables applications web interactives et personnalisées. Aucune compétence en codage n’est nécessaire, tout se fait directement depuis le navigateur.

Le fonctionnement est simple. L’utilisateur formule une requête en langage naturel, par exemple pour organiser un voyage. Disco génère alors des liens cliquables que l’on peut ouvrir individuellement ou simultanément. Les pages apparaissent sur la moitié droite de l’écran, et la barre de recherche permet d’affiner et d’approfondir les résultats.

C’est ici que GenTabs prend tout son sens. Après l’analyse des onglets et de l’historique, l’outil propose de créer un mini-application interactive pour organiser et comparer les informations. Google illustre l’exemple d’une carte intégrant un calendrier et des filtres pour sélectionner différentes activités. On peut ajouter des informations supplémentaires, comme la météo, puis actualiser GenTabs pour mettre à jour le contenu. Les repères sur la carte ouvrent des liens directs et permettent d’ajouter des éléments au planificateur d’itinéraire intégré.

Le navigateur en phase de test sur macOS

Pour l’instant, GenTabs reste en phase expérimentale. Il est accessible uniquement à certains testeurs sur macOS, aux États-Unis, et sur liste d’attente. À terme, Disco et GenTabs pourraient être intégrés à Google Chrome et à d’autres produits Google, mais aucune information officielle n’a été donnée sur leur disponibilité pour Windows ou ChromeOS.

