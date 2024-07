Comment accéder gratuitement aux offres du Prime Day d’Amazon ?

À l’occasion de ses Prime Day, qui ont lieu deux fois par an, Amazon propose une multitude de bons plans sur des produits divers et variés. Bien que cet événement soit réservé en exclusivité aux abonnés Amazon Prime, on vous dévoile comment y accéder gratuitement.

Le Prime Day se tient deux fois par an, et dans quelques jours va débuter la première session de cet événement. En effet, les promotions d’été vont tenir place du 16 au 17 juillet 2024. Dans tous les cas, lors de ces journées de ventes Flash, le géant américain va vous faire profiter de réductions alléchantes sur un vaste choix de produits, et notamment de l’univers tech. Bien que ces offres soient réservées en exclusivité aux membres Amazon Prime, une astuce permet d’en profiter gratuitement, et nous allons vous expliquer comment faire.

👉 Quels sont les avantages d’Amazon Prime ?

Tout d’abord, il faut savoir qu’un abonnement à Amazon Prime est requis pour pouvoir accéder aux bons plans du Prime Day. En plus de profiter de ces ventes exclusives, les membres Prime d’Amazon bénéficient de plein d’autres avantages comme.

Prime Video

Amazon Music

Prime Gaming

Prime Reading

Livraison gratuite en 1 jour ouvré

Tous ces avantages sont inclus dans un unique abonnement mensuel de 6,99 €, ou annuel de 69,90 €. De même, pour les amateurs de films, séries, et même animées, le géant américain différents abonnements comme Max ou Crunchyrool.

🎁 Profiter gratuitement des offres du Prime Day d’Amazon

Sachez toutefois qu’il existe une méthode pour profiter des offres du Prime Day sans débourser le moindre centime. En effet, Amazon propose un essai gratuit de 30 jours à ses nouveaux abonnés. Si vous souscrivez à un nouvel abonnement dès maintenant, vous pourrez en profiter. Vous ne serez pas débité si vous décidez de mettre un terme à votre abonnement avant la fin de la période d’essai.

Afin de ne pas oublier, nous vous conseillons à ce propos de vous désabonner directement après vous être inscrit. Vous pourrez quand même profiter des 30 jours d’évaluation jusqu’à la fin. Seul bémol, cette offre est uniquement valable pour les nouveaux abonnés.

❌ Comment résilier son abonnement Amazon Prime ?

Résilier son abonnement à Amazon Prime est on ne peut plus simple. Il vous suffit pour ce faire d’accéder à votre espace personnel. Nous allons vous indiquer les démarches.