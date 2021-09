Pixel 3 et 3 XL : un bug rend les smartphones soudainement inutilisables

De plus en plus de Google Pixel 3 et 3 XL sont touchés par un bug qui les rendent soudainement inutilisables. On dit alors qu’ils sont « briqués ». Les plaintes des utilisateurs se multiplient sur les réseaux et aucune solution n’a encore été trouvée.

Des utilisateurs des Google Pixel 3 et 3 XL se plaignent que leur smartphone devient soudainement inutilisable sans prévenir. Ils sont alors « briqués ». Cette expression imagée signifie que le smartphone est aussi utile qu’une brique. En effet, ils ne peuvent plus être utilisés ou même simplement rallumés.

Google Pixel 3 – Crédit : Google

Ce n’est pas la première fois que les Pixel 3 et 3 XL briqués font parler d’eux. Les premières plaintes remontent à décembre 2020, mais elles ont pris beaucoup d’ampleur récemment. D’ailleurs, les Pixel 3 et 3 XL ont connu quelques difficultés à leur sortie en 2018. Bien que le Pixel 3 était l’un des meilleurs smartphones pour la photo du moment comme nous l’avions testé, son appareil photo souffrait de tremblote chez plusieurs utilisateurs.

Un mode d’urgence de Qualcomm s’active sur les Pixel 3 et 3 XL

Les utilisateurs se servent notamment de l’outil Issue Tracker de Google qui permet de signaler les bugs des services et des appareils. Un internaute a rapporté que : « mon Pixel 3 est mort vers 7 h 00, heure du Pacifique, et je me suis réveillé avec un écran noir. Il est capable de charger à la fois avec et sans fil. Je vois ‘Qualcomm, Inc. Gobi Wireless Modem (QDL mode)’ lorsque je le branche sur mon ordinateur et lance ‘lsusb’, mais il n’est pas détecté par ‘adb devices’ ou ‘fastboot devices’. Je le vois redémarrer en surveillant ‘lsusb’ pendant que je maintiens le bouton d’alimentation enfoncé ».

À l’heure actuelle, le problème semble provenir d’un bug qui active le mode « Emergency Download Mode » de Qualcomm. Ce mode d’urgence est utilisé par les développeurs pour débriquer un smartphone ou récupérer des données, par exemple. Cependant, le mode d’urgence reste activé sur les Pixel 3 et 3 XL et les utilisateurs ne savent pas quoi faire.

Le bug est probablement causé par une mise à jour du firmware ou une défaillance matérielle des Pixel 3 et 3 XL. Quoi qu’il en soit, Google n’a pas encore annoncé de correctif. Néanmoins, le géant de Mountain View surveille les signalements des utilisateurs sur l’outil Issue Tracker. Pour rappel, les prochains Google Pixel 6 et 6 Pro sortiront le 28 octobre.

Source : NotebookCheck