Pixel 9 : Google offrira un joli cadeau aux acheteurs

Les Pixel 9 seront lancés dans quelques semaines. Les acheteurs des modèles Pro devraient bénéficier d’un an d’abonnement au forfait AI Premium qui permet d’accéder au dernier modèle d’IA et à 2 To d’espace de stockage. Les acheteurs du modèle classique auraient droit à six mois d’abonnement gratuits.

© Technizo Concept

Plus que quelques semaines à patienter avant de découvrir la nouvelle cuvée de smartphones Google. Le constructeur organisera un évènement Made by Google le 13 août prochain. Celui-ci permettra d’introduire les nouveaux modèles qui seront au nombre de quatre cette année : Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold.

Comme le veut l’époque, cette nouvelle génération fera la part belle à l’intelligence artificielle. Google prévoit d’ailleurs de donner accès gratuitement à son dernier modèle pendant une durée limitée. Telle est la découverte de 9to5Google en explorant le code de la version bêta de l’application Google (15.28). “Votre Pixel Pro vous donne accès à un abonnement d’un an à Gemini Advanced, notre modèle d’IA le plus performant avec un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités, sans frais pour vous”, peut-on lire.

Les acheteurs de Pixel 9 Pro disposeront d’un an d’abonnement gratuit à AI Premium

Les acheteurs des Pixel Pro, Pro XL et Pro Fold devraient donc bénéficier du forfait AI Premium sans rien débourser pendant un an. Pour rappel, cette formule (habituellement proposée à 21,99€/mois) donne accès à Gemini Advanced. Il s’agit du modèle d’IA le plus avancé qui se veut “bien plus efficace pour le raisonnement logique, l’analyse, le codage et la collaboration créative” selon les mots de Google. La formule inclut également :

2 To d’espace de stockage

Partage avec cinq personnes

Enregistrements illimités dans la Retouche magique Google Photos

Fonctionnalités avancées de Google Workspace

Gemini dans les applications Google

De leur côté, les acheteurs des Pixel 9 classiques seront également récompensés. Une autre chaîne de caractères suggère que l’achat du modèle standard donnera accès à six mois d’abonnement à Gemini Advanced.